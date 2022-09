Setelah 3 Dekade, Semua yang Terkait dengan Oslo telah Mati, kecuali Kerjasama Keamanan

Islam Times - Setelah hampir 30 tahun, Kesepakatan Oslo tidak membawa apa-apa bagi warga Palestina selain lebih banyak kehancuran, pembunuhan, perampasan tanah, penodaan dan Yudaisasi tempat-tempat suci dan perluasan pemukiman, tulis Motasem A Dalloul dalam artikel yang dimuat Middle East Monitor pada Jumat.

Oslo mendirikan Otoritas Palestina (PA) -dianggap sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina, dan menyediakan platform untuk menegosiasikan perbatasan, pemerintahan dan pengaturan keamanan.Oslo juga memberikan PA kontrol atas wilayah pendudukan, namun ini dibagi menjadi tiga wilayah – Area A (18 persen), di mana PA harus memiliki kontrol administrasi dan keamanan penuh; Area B (22 persen), di mana PA hanya memiliki kontrol administratif, dan Area C (60 persen) yang berada di bawah kontrol administratif dan keamanan penuh Israel.Selain itu, pendudukan diberikan kontrol penuh atas ekonomi Palestina, serta penyeberangan untuk orang dan barang. Israel tidak mengakui kedaulatan Palestina bahkan atas satu inci pun dari laut, darat, dan udara Palestina, menempatkan orang-orang Palestina di bawah belas kasihan Israel.Sementara kesepakatan yang ditandatangani di AS pada 1993 itu disebut-sebut sebagai terobosan dalam hubungan antara Palestina dan negara pendudukan Israel. Kebutuhan pendudukan lebih besar daripada hak rakyat Palestina untuk hidup layak.Orang-orang Palestina bahkan ditolak haknya untuk memiliki pendaftaran sendiri; semua kelahiran, pernikahan, dan kematian harus didaftarkan ke Israel sehingga ID dapat dikeluarkan.Namun, Israel tidak menghormati komitmennya di bawah Kesepakatan Oslo dan mempertahankan kendali penuh, tidak hanya lebih dari 60 persen Tepi Barat, tetapi juga atas semua wilayah pendudukan. Pasukan pendudukan Israel memasuki wilayah Tepi Barat yang diduduki, A, B dan C, kapan pun mereka mau, dan menangkap serta membunuh warga Palestina.Mereka juga menghancurkan rumah-rumah Palestina yang membuat orang-orang Palestina kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memperoleh izin perencanaan yang diperlukan untuk membangun kembali properti mereka.Eropa dan Inggris, dapat dimengerti, telah gagal membawa pada perdamaian abadi atau bagi Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka di bawah hukum internasional. Sebaliknya, mereka telah membantu dan mendorong PA menjadi sarana untuk menimbulkan rasa sakit lebih lanjut pada warga Palestina.Selama bertahun-tahun, Israel telah menggunakan Kesepakatan Oslo dan kesepakatan berikutnya untuk membenarkan langkahnya untuk lebih memperkuat pendudukan dan memperluas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan.Orang-orang Palestina telah mencoba untuk menghapus Kesepakatan Oslo, tetapi ini menyebabkan lebih banyak kehancuran, pembunuhan, perampasan tanah, penodaan dan penodaan tempat-tempat suci dan perluasan pemukiman.Sebaliknya, PA meningkatkan kerja sama keamanannya, ini berarti mereka bekerja bahu membahu dengan pendudukan Israel melawan perlawanan Palestina dan aktivis Palestina, termasuk aksi damai seperti aksi duduk dan pawai.Meskipun Presiden PA Mahmoud Abbas telah berulang kali berjanji bahwa pemerintahnya akan menarik diri dari Oslo dan menangguhkan koordinasi keamanan dengan negara pendudukan, hingga saat ini tidak ada tindakan yang diambil. Faktanya, posisi Abbas di pucuk pimpinan lingkaran politik Palestina bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pendudukan.Keamanan di Israel dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki terletak di tangan Israel. Kesepakatan Oslo jelas tentang ini. "Israel memiliki yurisdiksi kriminal tunggal atas [...] pelanggaran yang dilakukan di Wilayah oleh Israel; dan otoritas Palestina tidak akan menangkap orang Israel atau menempatkan mereka dalam tahanan," katanya.Hampir tiga dekade setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo, menjadi sangat jelas bahwa satu-satunya istilah "suci" dari Kesepakatan itu adalah kerja sama keamanan dengan pendudukan. Semua persyaratan dan perjanjian lainnya bisu. Kesepakatan itu sudah mati, tetapi koordinasi keamanan dengan pendudukan dan penaklukan yang berkelanjutan atas orang-orang Palestina sangat banyak berlangsung di seluruh wilayah pendudukan dan di dalam apa yang disebut 'Garis Hijau'.Garis Hijau adalah istilah yang muncul setelah pendirian Israel pada tahun 1948, yang nama aslinya adalah Garis Gencatan Senjata 1949. Ini mengacu pada perbatasan yang memisahkan Israel pra-1967 dari Wilayah Pendudukan Palestina, dan merupakan perbatasan yang diakui secara internasional.[IT/AR]