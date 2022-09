Jutaan Peziarah Menandai Arbain di Kota Suci Karbala, Irak

IslamTimes - Sekitar 20 juta Muslim dan pembela kebebasan di seluruh dunia telah menandai Arbain, yang menandai hari ke-40 setelah peringatan kesyahidan Imam Hussein (AS), Imam Syiah ketiga, di kota suci Karbala, Irak.

Para peziarah berpakaian hitam berkumpul di tempat suci Imam Hussein pada hari Sabtu (17/9) untuk memperingati ulang tahun kesyahidan cucu Nabi Muhammad (SAW), yang terbunuh bersama dengan para sahabatnya selama pertempuran Karbala pada tahun 680 M.Pria, wanita, remaja dan orang tua berkumpul dalam jutaan mereka di kota Irak untuk berziarah dan memperbarui kesetiaan mereka kepada Imam Hussein (AS), yang merupakan ikon sepanjang masa memerangi ketidakadilan, penindasan dan despotisme.Acara tahunan, yang merupakan salah satu ritual agama terbesar di dunia, menyatukan banjir pecinta dan umat Imam Hussein dari berbagai negara yang melakukan perjalanan 80 km antara kota suci Najaf dan Karbala.Tenda dan stan khusus yang disebut Mawakeb dalam bahasa Arab didirikan di jalan menuju makam suci untuk menyediakan makanan dan layanan lainnya bagi para peziarah.Dalam dua tahun terakhir, perkiraan kehadiran lebih rendah dari biasanya karena langkah-langkah virus corona yang membatasi jumlah peziarah asing yang memasuki Irak.“Kami senang bisa melayani para peziarah sebanyak mungkin. Kami semua memperhatikan jumlah peziarah yang luar biasa ini yang datang ke Karbala setelah pandemi virus corona,” kata Ali al-Badri, seorang pejabat yang bertanggung jawab atas layanan media Irak, menambahkan bahwa tim yang mencakup departemen seperti pembersihan dan penyediaan layanan dimobilisasi untuk melayani kebutuhan para peziarah yang datang dari Irak dan luar negeri.“Kami mendistribusikan sekitar 5.000-6.000 jatah per makanan, antara sarapan, makan siang dan makan malam – dan kami melanjutkan, insya Allah, kami senang,” kata Haidar Al-Kaabi, yang mengepalai kelompok yang menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi para peziarah secara gratis. .Selama beberapa minggu terakhir, para peziarah dari negara-negara termasuk Lebanon, Iran, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Bahrain, Kuwait, Indonesia dan Arab Saudi, telah tiba di Karbala, yang terletak sekitar 100 kilometer barat daya ibukota Irak, Baghdad. [IT/r]