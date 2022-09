Kritik Meningkat Ketika Perusahaan Minyak Besar Mengingkari Janji Iklim

IslamTimes - Perusahaan minyak besar AS telah berbohong kepada publik tentang rencana mereka untuk membantu memajukan tujuan iklim, menurut dokumen baru.

Dokumen-dokumen itu dirilis pada sidang Komite Pengawasan dan Reformasi DPR yang diadakan pada hari Kamis (15/9) untuk menyelidiki kampanye disinformasi yang diluncurkan oleh raksasa minyak AS Exxon, BP, Shell dan Chevron untuk tujuan iklim.Mereka menunjukkan bahwa raksasa minyak terus menyesatkan publik tentang perubahan iklim dan melemahkan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.Dokumen yang diperoleh dari mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS tidak hanya tidak memiliki niat untuk go green, tetapi juga, berharap para aktivis iklim kritis, dengan kata-kata mereka sendiri, akan menjadi mangsa kutu busuk.Demokrat, yang memimpin komite DPR, memanggil CEO dari perusahaan minyak AS untuk bersaksi tahun lalu, di mana mereka menyangkal telah menyesatkan publik.Ini adalah sidang kongres ketiga tentang bagaimana industri bahan bakar fosil berusaha menghambat upaya untuk mengatasi krisis iklim.Dokumen baru tersebut adalah “bukti terbaru bahwa raksasa minyak terus berbohong tentang komitmen mereka untuk membantu menyelesaikan krisis iklim dan tidak boleh dipercaya oleh pembuat kebijakan”, kata Richard Wiles, presiden Center for Climate Integrity.“Jika ada satu hal yang konsisten tentang posisi perusahaan minyak dan gas pada iklim, itu adalah ketidakmampuan mereka untuk mengatakan yang sebenarnya,” tambah Wiles.Ro Khanna, salah satu ketua komite, mengatakan bahwa dokumen baru itu “meledak” dan menunjukkan “budaya tidak hormat yang intens” kepada para aktivis iklim. "Janji iklim raksasa minyak bergantung pada teknologi yang belum terbukti, tipu muslihat akuntansi dan bahasa yang menyesatkan untuk menyembunyikan kenyataan," tambahnya.“Eksekutif Big Oil menertawakan orang-orang yang mencoba melindungi planet kita sementara mereka secara sadar bekerja untuk menghancurkannya.”“Pertama mereka mengabaikan Anda, kemudian mereka menertawakan Anda, lalu mereka berharap kutu busuk pada Anda, lalu Anda menang,” kata Varshini Prakash, aktivis iklim Amerika dan direktur eksekutif Gerakan Matahari Terbit.[IT/r]