China Menanggapi Janji Biden tentang Pertahanan Taiwan

IslamTimes - Beijing telah mengeluarkan protes sebagai tanggapan atas pernyataan terbaru Presiden AS Joe Biden bahwa Washington dapat menggunakan militernya untuk membela Taiwan. China menganggap pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya yang tidak dapat dicabut yang sementara dikendalikan oleh separatis.

Beijing mengatakan "menyesalkan" wawancara terbaru presiden AS, di mana dia mengindikasikan kesiapan Washington untuk membela Taiwan.Pada hari Senin (19/9), kementerian luar negeri China mengatakan "menyesalkan dan dengan tegas menentang" komentar Biden, menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan "pernyataan tegas" dengan Washington.Taipei, pada gilirannya, menyambut baik pernyataan presiden AS, yang dianggap sebagai konfirmasi “komitmen keamanan yang kuat dari Washington ke Taiwan.”Reaksi kutub yang berlawanan muncul setelah Biden menjawab setuju ketika ditanya oleh seorang jurnalis apakah Washington akan mengerahkan militernya untuk membela Taiwan."Ya, jika sebenarnya, ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata kepala negara AS di 60 Minutes CBS pada hari Minggu (18/9).Biden, bagaimanapun, bergegas untuk memenuhi syarat pernyataannya dengan mengklaim bahwa AS tidak mendorong kemerdekaan Taiwan.“Ada kebijakan Satu China dan Taiwan membuat penilaian sendiri tentang kemerdekaan mereka,” tambah presiden.Ketika dimintai komentar, juru bicara Gedung Putih juga menegaskan kembali bahwa “kebijakan Taiwan kami tidak berubah. Itu tetap benar.”Namun, Biden telah membuat pernyataan serupa pada beberapa kesempatan selama beberapa bulan terakhir, menunjukkan kesiapan Amerika untuk membela Taiwan secara militer.Hubungan antara AS dan China mencapai titik terendah baru setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke pulau itu bulan lalu. Beijing menanggapi dengan beberapa hari latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan.Pulau ini telah merdeka secara de facto sejak tahun 1949, setelah pihak yang kalah dalam Perang Saudara China melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahannya sendiri di sana. Sementara hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, Taipei telah lama menikmati hubungan dekat dan tidak resmi dengan AS, dengan yang terakhir memasok senjata ke pulau itu.Sementara itu, di atas kertas, Washington masih menganut prinsip One-China, yang secara formal hanya mengakui satu pemerintah China – yaitu di Beijing.China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya yang direbut sementara oleh separatis. Presiden Xi telah berulang kali mengatakan Beijing akan mencari "penyatuan kembali" dan tidak mengesampingkan opsi militer untuk mencapai tujuan ini.[IT/r]