Di Pengadilan Tinggi PBB, Iran Mengatakan AS Menciptakan 'Industri Litigasi' yang Melanggar Hukum Internasional

IslamTimes - Iran mengatakan Amerika Serikat telah menciptakan "industri litigasi" atas klaim teror terhadap Tehran yang melanggar hukum internasional.

Pengacara untuk Iran pada hari Senin (19/9) membuka tawaran negara itu di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag untuk mencairkan miliaran dolar aset yang dibekukan oleh AS. Mereka mengatakan Washington telah melanggar perjanjian persahabatan 1955, yang ditandatangani sebelum Revolusi Islam 1979, dengan mengizinkan pengadilan Amerika menyita aset dari perusahaan Iran, termasuk $1,75 miliar dari Bank Sentral Iran (CBI).Mahkamah Agung AS pada tahun 2016 memutuskan bahwa sekitar USD 2 miliar aset Iran yang dibekukan harus diserahkan kepada keluarga Amerika dari orang-orang yang tewas dalam pemboman tahun 1983 di barak Korps Marinir AS di ibu kota Lebanon, Beirut, dan serangan lain yang dituduhkan pada Iran. Tehran telah lama menolak tuduhan keterlibatan dalam pemboman Beirut 1983.Uang yang disita berdasarkan putusan pengadilan AS adalah milik CBI. Aset diblokir di bawah sanksi AS.Berbicara kepada hakim ICJ pada hari Senin (19/9), perwakilan Iran Tavakkol Habibzadeh mengatakan putusan AS membuka jalan bagi "miliaran dolar sebagai kompensasi dan ganti rugi melalui penilaian default."Dengan melakukan itu, Amerika Serikat telah "menciptakan industri litigasi terhadap Iran dan perusahaan Iran," tambahnya.Pengacara lain untuk Iran, Vaughan Lowe, mengatakan Iran "menyangkal bahwa mereka bertanggung jawab atas luka-luka para korban.""Undang-undang Amerika Serikat tidak peduli dengan bukti atau atribusi, atau dengan tanggung jawab," kata Lowe, menambahkan, "Tidak apa-apa membuktikan bahwa Iran bersalah dalam kasus tertentu ... Kalimat pertama, putusan setelahnya."Perwakilan AS akan menanggapi di ICJ pada hari Rabu (20/9).AS secara resmi menarik diri dari perjanjian 1955 pada 2018 setelah Iran mengajukan dua klaim berdasarkan perjanjian itu.Perwakilan AS akan menanggapi di ICJ pada hari Rabu. Washington sebelumnya tidak berhasil berusaha agar gugatan itu dibatalkan.Juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, ICJ adalah pengadilan tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara. Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, dia tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya.[IT/r]