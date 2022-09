AS Menambahkan Pesawat Kargo Iran ke Daftar Pelanggaran Ekspor yang Terkait dengan Rusia

IslamTimes - Administrasi Presiden AS Joe Biden telah menambahkan tiga pesawat kargo yang dioperasikan oleh maskapai Iran ke daftar pesawat yang diklaim telah melanggar kontrol ekspor AS sebagai bagian dari sanksi Washington terhadap Moskow atas operasi militer Rusia di Ukraina.

Departemen Perdagangan AS mengatakan pada hari Senin (19/9) bahwa tiga pesawat Boeing 747 yang dioperasikan oleh Mahan Air, Qeshm Fars Air, dan Iran Air ditambahkan ke daftar pelanggaran atas apa yang diklaimnya sebagai "terbang dan mengangkut barang" ke Rusia.“Dengan menggunakan data yang tersedia secara komersial, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan mengidentifikasi pesawat yang dioperasikan oleh Mahan Air, Qeshm Fars Air, dan Iran Air yang menerbangkan dan mengangkut barang, termasuk barang elektronik, ke Rusia yang jelas melanggar kontrol ekspor ketat Departemen Perdagangan pada Rusia,” kata departemen itu.Sekarang ada total 183 pesawat dalam daftar yang diidentifikasi karena pelanggaran nyata terhadap kontrol ekspor, tambah departemen itu.Biden telah berulang kali menolak kampanye “tekanan maksimum” pemerintahan mantan Presiden Donald Trump terhadap Iran sebagai kegagalan, tetapi ia telah mengejar dan bahkan memperluas kebijakan gagal yang sama dalam praktiknya.Kembali pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan memulai apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran meskipun kepatuhan penuh terhadap pakta tersebut.Sementara pemerintahan Biden telah menyuarakan kesediaan untuk membatalkan kebijakan "gagal" Trump terhadap Teheran dan bergabung kembali dengan kesepakatan yang gagal, ia telah mempertahankan sanksi anti-Iran sebagai pengaruh sejak pembicaraan dimulai tahun lalu di ibu kota Austria, Wina, untuk membawa AS kembali ke perjanjian tersebut.Namun, Tehran menegaskan semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum membalikkan "langkah-langkah perbaikan" yang telah diambilnya sebagai tanggapan atas penarikan AS dan kebijakan tekanan maksimum.[IT/r]