Lepas Bentrokan Maut di Perbatasan, Diplomat Armenia dan Azerbaijan Bertemu 

Islam Times - Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan bertemu setelah bentrokan maut di perbatasan yang menewaskan lebih dari 170 tentara.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjadi tuan rumah kedua menteri di New York pada hari Senin.Pertemuan trilateral Blinken dengan Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov dilakukan di sela-sela Sidang Umum PBB."Blinken menyampaikan belasungkawa atas nyawa yang hilang dan menekankan perlunya mencegah permusuhan lebih lanjut, menggarisbawahi pentingnya kembali ke proses perdamaian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Deutsche Welle."Mereka membahas langkah selanjutnya, dan sekretaris mendorong kedua pihak untuk bertemu lagi sebelum akhir bulan," tambah Price.Dalam pertemuan Senin, Mirzoyan menyerukan Angkatan Bersenjata Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Armenia dan "mekanisme internasional" yang akan diperkenalkan "untuk mencegah eskalasi lebih lanjut," kata sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Armenia.Sementara itu, Bayramov mengatakan sebelum pertemuan bahwa negaranya "puas dengan tingkat hubungan" dengan AS dan menambahkan bahwa dialog langsungnya dengan Mirzoyan bukanlah hal aneh."Kami selalu terbuka untuk pertemuan," katanya.Selama beberapa dekade, Armenia dan Azerbaijan terjebak dalam ketegangan atas wilayah yang disengketakan Nagorno-Karabakh.[IT/AR]