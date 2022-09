Liz Truss Berjanji Akan Mengirim “Bantuan Militer Bernilai Miliaran” ke Kiev

IslamTimes - Perdana Menteri Inggris Liz Truss telah mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2023, Inggris akan memenuhi atau melampaui jumlah bantuan militer yang dihabiskan untuk Ukraina tahun ini.

“Pesan saya kepada rakyat Ukraina adalah ini: Inggris akan terus berada tepat di belakang Anda di setiap langkah. Keamanan Anda adalah keamanan kami”, kata Truss kepada wartawan pada hari Senin (20/9) menjelang kunjungannya ke New York City (NYC) untuk mengambil bagian dalam sesi tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).Dalam pidatonya di UNGA mendatang, PM Inggris diharapkan menjanjikan "bantuan militer senilai miliaran [pon]," menurut BBC.Sky News, pada gilirannya, melaporkan bahwa Truss dapat menggunakan perjalanannya ke NYC "untuk menggarisbawahi komitmen jangka panjang Inggris ke Ukraina" ketika Rusia melanjutkan operasi militer khusus di negara itu.Inggris tetap menjadi donor militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah AS, memberikan dana sebesar £2,3 miliar ($2,6 miliar) dan menyediakan ratusan roket, sistem pertahanan udara, dan peralatan militer non-mematikan kepada Kiev.Rusia telah berulang kali mengecam Barat atas pasokan senjatanya ke Ukraina, menunjukkan bahwa hal itu membuat Kiev berani mengabaikan jalur diplomatik untuk menyelesaikan krisis Ukraina. Sejak negara-negara Barat mengintensifkan pasokan senjata mereka ke Ukraina setelah dimulainya operasi khusus Rusia pada 24 Februari, Kiev menghentikan negosiasi dengan Rusia dan para pejabatnya mulai mengklaim bahwa mereka hanya akan mengakhiri permusuhan ketika pasukan Rusia diusir dari sebagian Ukraina, Donbass dan Krimea.Adapun janji Truss untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina, itu datang ketika Inggris tetap berada dalam cengkeraman krisis biaya hidup di tengah melonjaknya inflasi dan harga bahan bakar.Awal bulan ini, PM Inggris mengumumkan bahwa sejalan dengan rencananya untuk mengatasi krisis, yang konon bernilai £150 miliar ($171 miliar), tagihan energi akan dibatasi pada £2,500 ($2,857) per tahun mulai 1 Oktober. Dia menambahkan bahwa langkah bertahap akan berlangsung selama dua tahun untuk menyelamatkan rumah tangga biasa sekitar £1.000 ($1.143) per tahun dan membantu mengatasi biaya hidup yang melonjak.Partai-partai oposisi dengan cepat memperingatkan bahwa rencana pemerintah untuk meringankan krisis biaya hidup tanpa membebani perusahaan energi akan membebani warga Inggris dengan utang. Pemimpin Partai Buruh Keir Starmer, pada bagiannya, berpendapat bahwa pembekuan akan memaksa pembayar pajak untuk "membayar tagihan." Pemimpin Lib Dem Ed Davey pada gilirannya bersikeras bahwa "pembekuan palsu ini masih akan membuat keluarga dan pensiunan yang berjuang menghadapi pilihan yang tidak mungkin musim dingin ini karena tagihan energi hampir berlipat ganda."Meningkatnya biaya hidup telah melanda jutaan rumah tangga di Inggris, mendorong puluhan ribu pekerja kereta api dan pos untuk melakukan pemogokan. Studi bulan lalu yang dilakukan oleh University of York menunjukkan bahwa setidaknya 45 juta orang Inggris mungkin berada dalam cengkeraman kemiskinan bahan bakar pada Januari 2022 karena kenaikan batas harga energi yang menjulang.Studi tersebut merujuk pada langkah regulator energi Inggris Ofgem, yang mengungkapkan pada akhir Agustus bahwa batas harga energi akan naik 80% menjadi £3.549 ($4.056) per tahun untuk rata-rata rumah tangga mulai 1 Oktober.[IT/r]