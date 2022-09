Bertemu Macron, Raisi Kecam Pendekatan Eropa yang 'Tidak Konstruktif' di IAEA

Islam Times - Bertemu dengan mitranya dari Prancis, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam negara-negara Eropa karena telah mengejar resolusi terhadap program nuklir Teheran di pengawas nuklir PBB di tengah upaya diplomatik yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian 2015.

Raisi menyampaikan hal itu pada hari Selasa dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela sesi ke-77 Majelis Umum PBB di New York.Dalam pembicaraan, presiden Iran menggambarkan masalah luar biasa antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai "hambatan serius" untuk kesepakatan akhir tentang pemulihan kesepakatan 2015.“Pendekatan Badan (IAEA) terhadap masalah harus bersifat teknis dan bebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain. Kami percaya tidak mungkin mencapai kesepakatan tanpa penutupan dokumen Iran” di IAEA, tambah Raisi.Dia juga mengkritik langkah Prancis, Jerman dan Inggris - tiga penandatangan Eropa untuk kesepakatan Iran - karena telah menyerukan adopsi resolusi pada pertemuan terakhir Dewan Gubernur IAEA awal bulan ini, menggambarkannya sebagai pendekatan "tidak konstruktif ” yang semakin memperumit masalah.Resolusi yang dicari Eropa, bagaimanapun, tidak mendapatkan cukup dukungan pada pertemuan tersebut. Dewan malah mengeluarkan pernyataan kritis tentang apa yang disebut kurangnya kerja sama Teheran dengan Badan tersebut.“Dengan inspeksi dan pengawasannya, IAEA secara resmi mengakui 15 kali bahwa kegiatan Iran berada dalam komitmen dan jauh dari pengalihan apa pun,” lanjut Raisi.Presiden Iran lebih lanjut mencatat bahwa pendekatan ganda badan tersebut terhadap kegiatan nuklir destruktif rezim Israel adalah tanda “politisasi” masalah.Pada hari Senin, Prancis mengatakan pihaknya berusaha membujuk Iran untuk menerima proposal Eropa demi menghidupkan kembali kesepakatan nuklir bersejarah, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).Dalam percakapan telepon dengan Macron, Raisi telah mengkritik AS karena mengabaikan perjanjian itu dan memberlakukan kembali sanksi besar-besaran terhadap negara itu, dengan mengatakan Washington telah jelas melanggar komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir.Dia juga menekankan bahwa AS dan negara-negara Eropa harus menerapkan komitmen mereka di bawah JCPOA, menekankan bahwa “Dalam negosiasi apa pun, hak-hak bangsa Iran harus dijamin dan dijamin.”[IT/AR]