WP: AS Secara Pribadi Peringatkan Rusia tentang Konsekuensi Menggunakan Nuklir 

IslamTimes - Amerika Serikat telah secara pribadi memperingatkan Rusia selama beberapa bulan tentang "konsekuensi" untuk setiap penggunaan senjata nuklir di Ukraina, menurut pejabat Amerika, sementara Moskow telah memberi tahu Washington tentang "garis merah" nuklirnya.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Washington Post bahwa pemerintahan Biden secara terbuka sengaja tidak jelas tentang apa konsekuensinya dalam upaya membangun kekhawatiran di antara para pemimpin Rusia, sebuah metode pencegahan nuklir yang disebut “ambiguitas strategis.”Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin terhadap pemikiran menggunakan senjata nuklir di Ukraina, menambahkan bahwa itu akan "mengubah wajah perang tidak seperti apa pun sejak Perang Dunia II."Seminggu sebelumnya, Biden mengatakan Moskow akan menjadi paria global jika menggunakan senjata pemusnah massal di bekas negara Soviet itu.Dalam sebuah wawancara dengan outlet media AS, Biden ditanya apa pesannya kepada Putin jika dia merasa cara terbaik untuk beroperasi di Ukraina adalah dengan menggunakan senjata nuklir atau kimia untuk melawan pasukan Kiev.Presiden AS menjawab "jangan, jangan, jangan," menambahkan bahwa keputusan seperti itu akan "mengubah wajah perang tidak seperti apa pun sejak Perang Dunia Kedua."Jika Rusia meluncurkan serangan nuklir atau kimia ke Ukraina, itu akan "menjadi lebih paria di dunia daripada sebelumnya," dan tanggapan Amerika akan tergantung "pada sejauh mana apa yang mereka lakukan," kata Biden dalam wawancara dengan Berita CBS.Menanggapi peringatan Biden, juru bicara Putin Dmitry Peskov memberi wartawan jawaban singkat ini pada hari Sabtu, "Baca doktrinnya. Semuanya tertulis di sana," lapor RIA Novosti.Doktrin nuklir Rusia memungkinkan negara untuk menggunakan nuklir dalam dua kondisi. Pertama, ketika "Rusia atau sekutunya [sedang diserang] dengan penggunaan senjata pemusnah massal," dan kedua, "ketika keberadaan negara berada di bawah ancaman."Mantan Presiden Rusia dan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia saat ini Dmitry Medvedev mengumumkan pada hari Kamis (22/9) bahwa Rusia akan bersedia menggunakan “senjata nuklir strategis” untuk mempertahankan diri.“Perlindungan semua wilayah yang bergabung akan diperkuat secara signifikan oleh Angkatan Bersenjata Rusia,” tulis Medvedev di Telegram.“Rusia mengumumkan bahwa tidak hanya kemampuan mobilisasi, tetapi juga setiap senjata Rusia, termasuk senjata nuklir strategis dan senjata berdasarkan prinsip-prinsip baru, dapat digunakan untuk perlindungan tersebut.”Jenderal Ukraina Valeriy Zaluzhnyi, panglima tertinggi angkatan bersenjata negara itu, dan Letnan Jenderal Mykhailo Zabrodskyi menulis awal bulan ini bahwa perang nuklir adalah “ancaman.”“Sulit untuk membayangkan bahwa bahkan serangan nuklir akan memungkinkan Rusia untuk mematahkan keinginan Ukraina untuk melawan,” tulis keduanya untuk outlet berita negara Ukrinform.“Tetapi ancaman yang akan muncul di seluruh Eropa tidak dapat diabaikan.”Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, dengan tujuan yang dinyatakan untuk “demiliterisasi” Donbass, yang terdiri dari republik yang memproklamirkan diri Donetsk dan Lugansk.Kembali pada tahun 2014, kedua republik, yang sebagian besar berbahasa Rusia, memisahkan diri dari Ukraina, mendorong Kiev untuk melancarkan perang berdarah terhadap kedua wilayah tersebut. Konflik selama bertahun-tahun telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, sebagian besar di Donbass.Sejak awal konflik baru-baru ini, Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah mengeluarkan serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan menuangkan banyak senjata canggih di Ukraina untuk membantu militernya menangkis pasukan Rusia, meskipun ada peringatan berulang kali oleh Kremlin bahwa tindakan seperti itu hanya akan memperpanjang perang.Komentar Medvedev muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Vladimir Putin melakukan "agresi" di Ukraina dan menuntut presiden Rusia untuk bertanggung jawab atas hal itu.[IT/r]