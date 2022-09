Burhan Sudan Mengatakan Akan Mengunjungi 'Israel' Jika Diundang

IslamTimes - Jenderal militer yang berkuasa di Sudan mengatakan pada hari Kamis (23/9)bahwa dia akan mengunjungi entitas Zionis jika diundang, berusaha untuk memajukan upaya normalisasi yang terhenti dua tahun setelah apa yang disebut Kesepakatan Abraham.

Berbicara kepada The Associated Press di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan ditanya apakah, sebagai pemimpin Sudan, dia akan mengunjungi Zionis 'Israel' untuk memperkuat hubungan yang sejauh ini hanya terlihat di tingkat rendah. atau kontak tidak resmi.“Dasar dari hubungan itu adalah rekonsiliasi, jadi jika ada undangan dan ada sarana untuk itu, saya akan pergi,” kata Burhan.Sudan dan Zionis Israel sepakat untuk menormalkan hubungan pada Oktober 2020 sebagai bagian dari serangkaian perjanjian normalisasi yang didukung AS antara UEA, Bahrain dan Maroko.Beberapa bulan sebelumnya, Burhan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Uganda dalam pertemuan yang awalnya tidak diumumkan.Namun, proses menjalin hubungan dengan entitas Zionis terhenti karena pembagian kekuasaan antara militer dan pemerintah sipil di Sudan.Meskipun kurangnya hubungan formal, Zionis 'Israel' dan Sudan telah menjalin hubungan keamanan dan intelijen. Selama dua tahun terakhir, para pejabat telah bertukar pertemuan pada beberapa kesempatan selama perjalanan mendadak.[IT/r]