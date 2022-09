Wang Yi, Chinese Foreign Minister.jpg

IslamTimes - AS harus mengubah sikapnya terhadap China sehingga kedua kekuatan itu bisa bergaul di panggung dunia, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pertemuan dengan timpalannya dari AS, Antony Blinken, di New York pada hari Jumat (23/9).

“Hubungan China-AS berada pada titik kritis, dan sangat mendesak bagi kedua belah pihak untuk membangun cara yang benar bagi kedua negara besar untuk bergaul satu sama lain dalam sikap yang bertanggung jawab terhadap dunia,” kata Wang kepada Blinken, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.Wang menambahkan bahwa dengan berjanji untuk membela Taiwan, Washington merusak kedaulatan China dan “mengirimkan sinyal yang sangat salah dan berbahaya.”China menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya dan menentang segala bentuk bantuan diplomatik dan militer asing ke Taipei. “Masalah Taiwan adalah urusan internal China, dan AS tidak berhak ikut campur,” kata Wang.Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Blinken berbicara tentang perlunya mempertahankan jalur komunikasi terbuka dengan Beijing dan menekankan bahwa Washington “berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, konsisten dengan kebijakan 'satu-China' kami yang sudah berlangsung lama. ”CNN mengutip seorang pejabat senior AS yang menggambarkan percakapan antara Wang dan Blinken sebagai "sangat jujur, langsung, konstruktif, dan mendalam."Berbicara kepada CBS News pekan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan AS akan membela Taiwan jika terjadi invasi China. Namun, Gedung Putih kemudian mengklarifikasi bahwa Washington terus mempertahankan 'ambiguitas strategis' tentang masalah tersebut.Bulan lalu, China memprotes keras kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, yang menjadi pejabat tertinggi AS yang melakukan perjalanan itu sejak 1990-an. Beijing membalas dengan meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau itu.[IT/r]