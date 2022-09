Sayyid Safieddin: AS Telah Memutuskan untuk Membuat Libanon Kelaparan, Membasmi Libanon sebagai Entitas Independen

IslamTimes - Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Sayyid Hashem Safieddin mengindikasikan pada hari Senin (26/9) bahwa pemerintah AS telah memutuskan untuk membasmi Libanon sebagai entitas independen dan membuat rakyat Libanon kelaparan.

Berbicara pada upacara berkabung di Pinggiran Selatan Beirut pada peringatan wafatnya Nabi Muhammad (SAW) dan peringatan kesyahidan Imam Hasan Al-Mujtaba (as) dan Imam Ali Al-Rida (as), Sayyid Safieddin mencatat bahwa sponsor AS dari perjanjian maritim tidak langsung antara Lebanon dan entitas Zionis datang untuk melayani kepentingan Zionis Israel, bukan Lebanon.Yang menyelamatkan dan membantu Lebanon dan sumber dayanya adalah kekuatan Perlawanan, Sayyid Safieddin menegaskan.Sayyid Safieddin juga menyerukan kepada berbagai partai politik di Lebanon untuk mencari setidaknya tingkat minimum persatuan nasional sambil mendekati hak konstitusional yang akan datang, terutama pembentukan kabinet dan pemilihan presiden.Rakyat Lebanon membutuhkan harapan, jauh dari retorika pesimisme dan hasutan, Sayyid Safieddin menyimpulkan.[IT/r]