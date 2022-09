Spiegel: CIA Memperingatkan Jerman tentang Serangan Nord Stream

IslamTimes - CIA memperingatkan Berlin tentang kemungkinan serangan terhadap jaringan pipa gas di Laut Baltik "beberapa minggu yang lalu," majalah Jerman Der Spiegel melaporkan pada hari Selasa (27/9). Jerman sedang mencari jawaban setelah kedua pipa Nord Stream Rusia rusak dan kebocoran gas besar muncul di pulau Bornholm, Denmark.

Sebuah tip dari agen mata-mata AS "diterima di Berlin selama musim panas," kata outlet itu, mengutip "beberapa orang yang mengetahui masalah ini." Secara resmi, bagaimanapun, pemerintah federal menolak untuk mengomentari hal-hal yang berhubungan dengan intelijen.Dinas keamanan Jerman saat ini sedang memeriksa citra satelit dari daerah di mana ledakan terjadi, tetapi hanya melihat lalu lintas angkatan laut yang "biasa-biasa saja", menurut Spiegel. Mereka juga yakin hanya aktor negara yang bisa melakukan ini, menunjukkan “penyelam atau kapal selam mini” bisa memasang ranjau atau bahan peledak di jalur pipa.Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 keduanya tiba-tiba kehilangan tekanan pada hari Senin. Pihak berwenang Denmark melaporkan kebocoran gas dari Bornholm, sementara seismolog Swedia mencatat beberapa ledakan. Operator pipa mengkonfirmasi beberapa saluran gas mengalami kerusakan "belum pernah terjadi sebelumnya" dan tidak mungkin untuk memperkirakan kapan, atau jika, layanan dapat dipulihkan.Pada Senin (26/9) malam, pemerintah Jerman yakin pipa itu menjadi sasaran serangan yang disengaja, menurut harian Tagesspiegel. Berlin sedang mempertimbangkan kemungkinan Ukraina atau "pasukan yang berafiliasi dengan Ukraina" bisa berada di belakangnya, tetapi juga "bendera palsu" oleh Rusia untuk membuat Ukraina terlihat buruk dan mendorong harga energi UE lebih tinggi lagi.Meski mengakui bahwa “gangguan permanen pasokan gas dari Rusia” akan menjadi kepentingan Ukraina, Der Spiegel mengatakan serangan semacam itu akan memiliki “kerugian politik yang besar” bagi Kiev. Satu-satunya motif Moskow untuk meledakkan pipa, menurut majalah itu, adalah "menyalahkan pihak lain atas insiden itu."Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen telah menyerukan penyelidikan untuk mendapatkan "kejelasan penuh" tentang apa yang terjadi dengan pipa tersebut. "Setiap gangguan yang disengaja terhadap infrastruktur energi aktif Eropa tidak dapat diterima dan akan mengarah pada respons sekuat mungkin," cuitnya.Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan serangan terhadap Nord Stream adalah “bukan kepentingan siapa pun,” tetapi itu juga mewakili “peluang signifikan” bagi Eropa untuk meninggalkan gas alam Rusia demi pasokan energi alternatif, mungkin seperti LNG AS, dan “mempercepat transisi ke energi terbarukan” untuk memerangi perubahan iklim.Sementara itu, anggota parlemen Polandia Radislaw Sikorski berterima kasih kepada AS atas ledakan gas tersebut, dan berpendapat bahwa itu berarti Rusia tidak perlu bernegosiasi dengan Ukraina dan Polandia jika ingin mengirimkan gas ke Eropa Tengah.[IT/r]