Komentar Pentagon tentang Dugaan Sabotase Nord Stream

IslamTimes - Terlalu dini untuk berspekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran gas di jalur pipa Nord Stream, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Jumat (30/9), menambahkan bahwa penyelidikan penuh atas masalah tersebut harus dilakukan.

Diperlukan lebih banyak informasi sebelum memungkinkan untuk mengatakan siapa yang berada di balik insiden itu, kata menteri pertahanan ASBerbicara pada konferensi pers di Hawaii, kepala Pentagon menolak untuk menyalahkan siapa pun atas insiden yang melibatkan jaringan pipa gas Rusia.“Dalam hal serangan – atau kerusakan pada pipa, pada titik ini saya pikir ada banyak spekulasi,” dan sampai penyelidikan lengkap dilakukan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi, katanya.Austin mencatat bahwa dia membahas kebocoran dengan rekannya dari Denmark, mengingat bahwa insiden itu terjadi di dekat pulau Bornholm, Denmark, menambahkan bahwa Denmark akan membutuhkan beberapa hari untuk “mendapatkan tim yang tepat untuk melihat situs dan benar-benar mencoba. untuk menentukan … apa yang terjadi.”“Sampai kami mendapatkan informasi lebih lanjut, atau dapat melakukan analisis lebih lanjut, kami tidak akan berspekulasi tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab,” tegasnya, mengisyaratkan bahwa AS telah menawarkan bantuan.Pada hari Senin, Denmark melaporkan kebocoran dari pipa yang menghubungkan Jerman dan Rusia di bawah Laut Baltik, setelah operator melaporkan hilangnya tekanan pada Nord Stream 1 dan 2. Pihak berwenang Denmark dan Swedia kemudian mengatakan telah terjadi serangkaian gangguan bawah laut. ledakan di dekat Bornholm. Secara total, ada empat kebocoran gas yang terdeteksi di sistem Nord Stream.Beberapa pejabat Barat mengatakan insiden itu mungkin disebabkan oleh sabotase, sebuah pernyataan yang sebagian besar digaungkan oleh Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov, yang menggambarkan kebocoran itu sebagai kemungkinan “tindakan teroris” yang tidak mungkin terjadi “tanpa keterlibatan beberapa negara adidaya."Pejabat dari kedua belah pihak telah memberikan penilaian tentang siapa yang harus disalahkan atas insiden tersebut.Jerman dilaporkan telah menyelidiki kebocoran tersebut sebagai serangan, yang dilakukan oleh pasukan pro-Ukraina atau Rusia sendiri dalam operasi bendera palsu yang potensial untuk membuat Kiev terlihat buruk.Pada hari Kamis (29/9), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menepis tuduhan bahwa Rusia berada di balik insiden tersebut. Dia mencatat bahwa musim panas ini, NATO terlibat dalam kegiatan militer yang dekat dengan lokasi di mana kebocoran ditemukan, menambahkan bahwa itu mungkin telah menghadirkan “peluang” yang menarik bagi blok tersebut.Zakharova juga mendesak Washington untuk memberikan penjelasan dan "mengakui" kebenaran, dengan mengatakan bahwa AS telah menyerahkan pekerjaan itu kepada mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski, yang sebelumnya 'berterima kasih' kepada AS karena telah menghancurkan pipa tersebut.[IT/r]