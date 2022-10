Gedung Putih Menanggapi Permintaan NATO dari Ukraina

IslamTimes - AS berkomitmen pada kebijakan "pintu terbuka" ketika menyangkut NATO, tetapi sekarang adalah waktu yang salah untuk mempertimbangkan aplikasi keanggotaan Ukraina, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan mengatakan pada hari Jumat (30/9).

Sekarang bukan waktunya, kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan“Saat ini, pandangan kami adalah bahwa cara terbaik bagi kami untuk mendukung Ukraina adalah melalui dukungan praktis di lapangan di Ukraina, dan bahwa proses di Brussel harus dilakukan pada waktu yang berbeda,” kata Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih. konferensi pers.Sebelumnya pada hari itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky melakukan penandatanganan aplikasi keanggotaan ke blok tersebut, mengklaim Kiev adalah sekutu “de facto” dan menuntut prosedur aksesi yang “dipercepat”.Sullivan menggemakan komentar yang dibuat sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa keanggotaan memerlukan konsensus dari semua 30 anggota blok yang dipimpin AS. Stoltenberg juga menjanjikan dukungan "tak tergoyahkan" dan "tegas" untuk Ukraina, tetapi bersikeras bahwa NATO tidak menjadi pihak dalam konflik dengan Rusia.Ditanya tentang upacara di Moskow di mana wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporozhye dan Kherson diterima di Rusia, Sullivan bersikeras bahwa itu semua adalah wilayah milik Ukraina, dan referendum "palsu" yang "diadakan di bawah todongan senjata" sebagai bagian dari "pra -proses yang dipentaskan dan dipalsukan”.Presiden Rusia Vladimir Putin “mengoceh” tentang satanisme Barat untuk membenarkan “perampasan tanah kolonial dan kekaisarannya,” tambah Sullivan.Meskipun Putin dan Biden telah menggambarkan ledakan di jalur pipa Nord Stream sebagai sabotase yang disengaja, Sullivan bersikeras AS dan sekutunya tidak bisa disalahkan.“Saran yang dibuat Rusia tentang AS dan negara-negara lain salah sama sekali – Rusia tahu itu salah, tetapi tentu saja ini adalah bagian dari pedoman mereka,” kata Sullivan kepada wartawan.Sebelumnya, Biden mengatakan bahwa Rusia “menyebarkan disinformasi dan kebohongan” tentang jaringan pipa dan bahwa AS dan sekutunya akan melakukan penyelidikan “pada saat yang tepat” untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.“Itu kami belum tahu. Jangan dengarkan apa yang dikatakan Putin – apa yang dia katakan kita tahu itu tidak benar,” kata Biden.[IT/r]