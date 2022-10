Pemerintahan Biden Menjatuhkan Sanksi Baru pada Rusia setelah Aneksasi

Islam Times - Pemerintahan Biden mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia karena dianggap mencaplok wilayah Ukraina.

Sanksi datang sebagai tanggapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengklaim empat wilayah di Ukraina, yang hanya sebagian dikendalikan oleh Rusia. Kremlin membantu menggelar referendum yang oleh sebagian besar pemerintah barat dicap sebagai "palsu."Ratusan pejabat pemerintah Rusia dan anggota keluarga mereka, pejabat militer Rusia dan Belarusia dan jaringan pengadaan pertahanan, termasuk pemasok internasional yang mendukung upaya militer Moskow, menjadi sasaran sanksi baru."Rusia melanggar hukum internasional, menginjak-injak Piagam PBB, dan menunjukkan penghinaannya terhadap negara-negara damai di mana-mana," kata Presiden Biden seperti dilaporkan Axios.Target penting adalah Elvira Nabiullina, kepala Bank Sentral Rusia, yang telah memainkan peran besar dalam membantu menjaga ekonomi Rusia tetap bertahan dalam menghadapi sanksi Barat.Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada 14 pemasok internasional karena mendukung rantai pasokan militer Rusia, dan 278 anggota legislatif Rusia karena memungkinkan upaya aneksasi Rusia.Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa pada warga negara Rusia Ochur-Suge Mongush karena menyiksa seorang tawanan perang Ukraina.Hal ini juga meliputi pemberlakuan pembatasan visa pada 910 orang lainnya, termasuk anggota militer Rusia, pejabat militer Belarusia, dan proksi yang bertindak di bagian Ukraina yang dikuasai Rusia.Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 57 entitas ke Daftar Entitas karena melanggar kontrol ekspor AS.Departemen Perdagangan memperingatkan bahwa kontrol ekspor AS saat ini dapat diterapkan pada entitas di negara ketiga yang mencoba memberikan dukungan material untuk sektor militer dan industri Rusia."Kami tidak akan berdiam diri saat Putin dengan curang mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan."Kami akan melanjutkan upaya kuat dan terkoordinasi Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban Rusia, memutus militer Rusia dari perdagangan global dan sangat membatasi kemampuannya untuk mempertahankan agresi dan kekuatan proyeknya," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.[IT/AR]