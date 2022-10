7 Miliar Dolar Dana Iran Bisa Dibebaskan Setelah Pembebasan Tahanan 

IslamTimes - Iran menerapkan persyaratan pertukaran tahanan dengan AS, menurut sebuah pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Sabtu (1/10), karena mengizinkan seorang Iran-Amerika, Baqer Namazi, 85, meninggalkan negara itu untuk perawatan medis di luar negeri serta membebaskan putranya, Siamak, 50, dari penahanan.

Baqer Namazi, dihukum karena spionase di Iran, adalah mantan pejabat UNICEF yang dipenjara pada Februari 2016 setelah melakukan perjalanan ke Iran untuk mengkampanyekan pembebasan putranya Siamak, yang telah ditangkap pada Oktober sebelumnya.Perlu dicatat bahwa pada tahun 2018, sang ayah diberikan cuti medis dan mulai menjalani hukumannya di bawah tahanan rumah.Kantor berita IRNA mengatakan bahwa “Dengan finalisasi negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat untuk membebaskan tahanan kedua negara, $7 miliar dari sumber daya Iran yang diblokir akan dibebaskan.”Beberapa miliar dolar dana Iran telah disita di sejumlah negara, termasuk China, Korea Selatan, dan Jepang. Dana tersebut disita setelah AS menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran pada 2018 setelah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian JCPOA 2015.Tehran menuduh Seoul menyimpan $7 miliar dananya sebagai “sandera”, dan berulang kali menuntut agar dana itu dibebaskan.Dalam negosiasi baru-baru ini mengenai pembaruan perjanjian JCPOA, Iran secara konsisten menuntut pelonggaran sanksi terhadap rakyatnya, serta jaminan bahwa AS tidak akan, sekali lagi, menarik diri dari kesepakatan yang dihidupkan kembali.[IT/r]