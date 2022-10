Sayyid Nasrallah: Presiden Baru Libanon Tidak Akan Pernah Menentang Perlawanan, Iran Lebih Kuat dari Sebelumnya

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyoroti pada hari Sabtu (1/9) langkah AS mengirimkan proposal tertulis yang merangkum prinsip-prinsip mediasi mereka kepada pejabat terkait di Lebanon, menggambarkannya sebagai langkah positif dalam cara mencapai solusi damai untuk perselisihan demarkasi perbatasan laut dengan Zionis.

Berbicara pada upacara peringatan mendiang ulama Sayyid Mohammad Ali Al-Amin yang diadakan di kota Shaqra, Lebanon selatan, Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa Hizbullah mendukung otoritas Lebanon yang ditugaskan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai perbatasan laut dan negosiasi dengan mediator AS.Beliau menekankan bahwa setiap konsesi AS-Zionis Israel dalam negosiasi dikaitkan dengan kekuatan Lebanon yang diwakili oleh Perlawanan, bukan kemurahan hati Washington dan Tel Aviv.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa ketika Lebanon memperoleh hak dan sumber daya maritimnya, dia akan mampu mengatasi krisis ekonominya dan tidak akan pernah membutuhkan bantuan internasional.Mengandalkan persatuan, kekuatan, dan persatuan nasional, Lebanon dapat mengekstraksi gas maritim, menurut Sayyid Nasrallah yang menyoroti peran perjuangan politik, media, dan militer untuk mendapatkan hak-hak bangsa.Sekretaris Jenderal Hizbullah menganggap penting sesi parlemen untuk memilih presiden baru, menambahkan bahwa apa yang terjadi membuktikan bahwa tidak ada partai politik dan aliansi yang memiliki mayoritas.Menyerukan pemilihan presiden baru dalam waktu dekat, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa anggota parlemen tidak boleh memilih presiden yang berencana untuk menantang Perlawanan.Sayyid Nasrallah juga menggarisbawahi pentingnya pembentukan pemerintahan baru terlepas dari perkembangan file pemilihan presiden.Sayyid Nasrallah meminta pihak berwenang Lebanon untuk mengungkap kebenaran tentang "perahu kematian" yang membawa imigran ilegal ke dalam kematian mereka, menawarkan belasungkawa kepada keluarga para korban yang terbunuh ketika kapal mereka terbalik di Tartus Suriah.Dalam hal ini, Sayyid Nasrallah berterima kasih kepada pemerintah Suriah yang telah mengerahkan banyak upaya untuk menyelamatkan beberapa imigran dan mengembalikan jenazah para korban.Kepala Hizbullah mengatakan bahwa pemerintah AS telah mendorong Ukraina untuk melawan Rusia, menyoroti penolakan Washington atas permintaan Zelemsky untuk bergabung dengan NATO.AS ingin Ukraina dan Eropa untuk melawan Rusia untuk menuai buah dan keuntungan dari konfrontasi, menurut Sayyid Nasrallah.Pemimpin Perlawanan Islam mencatat bahwa ISIL (ISIS/IS) diberantas sebagai sistem yang berkuasa, bukan sebagai kelompok teroris, menambahkan bahwa pasukan AS selalu memindahkan teroris yang kalah dari daerah yang mereka mundur ke Afghanistan.Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa teroris ISIL melakukan kejahatan mengerikan setiap minggu dengan mengirimkan pembom bunuh diri untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah, menambahkan bahwa komunitas internasional, outlet media dan situs media sosial mengabaikan kekejaman tersebut.Sayyid Hasan mencatat bahwa kematian samar seorang wanita Iran menyebabkan kecaman global yang mengabaikan kematian 50 martir beberapa hari sebelumnya.Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa langkah internasional datang dalam konteks menargetkan Republik Islam dan rezimnya, menambahkan bahwa insiden yang tidak jelas digunakan untuk mencapai tujuan ini.Pemimpin Hizbullah mengingat keterlibatan AS dalam membangun, mendanai, melatih dan mendukung kelompok teroris ISIL yang telah melakukan kekejaman keji di Lebanon, Suriah, Irak, Afghanistan dan negara-negara lain.Sayyid Nasrallah menegaskan kembali bahwa peran Iran dalam poros perlawanan adalah sentral, menambahkan bahwa Republik Islam telah menjadi sasaran sejak Revolusi Islam muncul sebagai pemenang dan mengutip pembunuhan para politisi dan ilmuwannya, perang yang didanai Teluk dan didukung secara global yang berlangsung selama delapan tahun, dan hasutan media yang membahas pemuda Iran dengan menggunakan situs-situs Persia yang bermusuhan.Beliau menekankan bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengobarkan perang melawan Republik Islam karena Iran adalah negara yang kuat, dan sanksi AS telah gagal mencapai hasil yang berarti.Sayyid Nasrallah mengingat kebohongan terbaru yang dipromosikan oleh media yang bermusuhan tentang kondisi medis Imam Sayyid Ali Khamenei sebelum beliau menghadiri secara langsung upacara berkabung Arbain dan mengungkap klaim mereka.Setelah insiden yang tidak jelas itu, ratusan atau ribuan pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi tertentu, dan media internasional, menurut Sayyid Nasrallah yang menambahkan bahwa, ketika jutaan orang Iran turun ke jalan untuk mendukung Republik Islam, media internasional terpaksa diam dan menyuarakan. frustrasi.Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan orang-orang Iran berkomitmen untuk Islam dan Nabi Muhammad (SAW), menyerukan untuk menonton adegan peristiwa besar, termasuk kunjungan ke makam Imam Ridha (as) dan pemakaman mantan Kepala IRGC Komandan Pasukan Al-Quds Martir Jenderal Qassem Suleimani untuk mewujudkan realitas Iran.Sekretaris Jenderal Hizbullah meyakinkan para pecinta Iran bahwa Republik Islam lebih kuat dari sebelumnya, menyerukan untuk tenang terlepas dari semua rumor yang beredar.Iran menghadapi dan mengatasi insiden yang jauh lebih berbahaya, berkat imannya kepada Tuhan, pemimpin yang bijaksana dan orang-orang yang murah hati, menurut Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah mencatat bahwa media Barat dan Teluk selalu mempromosikan dendam terhadap Republik Islam, terutama ditujukan kepada rakyat Irak.Menekankan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah Irak, Sayyid Nasrallah memperingatkan rakyat Irak agar tidak menjelek-jelekkan Iran.Berdasarkan hubungan 400 tahun Hizbullah dengan Republik Islam, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Iran tidak menginginkan apa pun dari masyarakat regional.Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa Iran berkorban demi rakyat Irak, mengingat bagaimana Iran mendukung Irak atas invasi kelompok teroris ISIL.Sayyid Nasrallah bertanya, “Bagaimana manusia normal terlihat dengan keramahan di Saudi yang mengirim 5000 pembom bunuh diri untuk membunuh pria, wanita dan anak-anak di Irak dan menentang Iran yang melakukan segalanya untuk melindungi Irak dari teroris dan membebaskannya dari pendudukan AS?Siapapun yang mempromosikan bahwa Iran memiliki skema kolonial di Irak adalah pembohong dan pengkhianat, Sayyid Nasrallah menekankanSayyid Nasrallah juga bertanya, “Bukankah Republik Islam Iran setelah kesepakatan Camp David dan perubahan geopolitik, di mana Lebanon, Palestina, dan Al-Quds berada?”“Jika Iran tidak mendukung negara-negara regional dalam menghadapi kelompok teroris ISIL, apa yang akan terjadi di Lebanon, Irak, dan Suriah?”Sayyid Nasrallah berbicara kepada mereka yang bertaruh pada Amerika, menggarisbawahi bahwa penolakan AS terhadap permintaan Ukraina untuk bergabung dengan NATO untuk membiarkan Ukraina bertarung sendirian.Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan berbela sungkawa dengan anggota keluarga Al-Amin yang terhormat, penduduk kota Shaqra, dan semua orang Lebanon dan Muslim atas berpulangnya ayah tercinta ini, mendiang Sayyid Mohammad Ali al-Amin.“Almarhum ulama, Sayyid Muhammad Ali Al-Amin adalah seorang ulama pertapa, alim dan ahli yang mengingatkan Anda pada para pendahulu yang saleh.”Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa Sayyid Al-Amin bergabung dengan Imam Sayyed Moussa Al-Sadr dalam perjuangan politik dan jihadnya di Lebanon dan merupakan salah satu pendiri Dewan Tertinggi Syiah Islam di Lebanon.Sayyid Nasrallah menyerukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kuno yang mengabadikan sejarah kita yang selama ini hanya dibayangkan, menggarisbawahi pentingnya kontribusi keagamaan dalam hal ini.Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa Sayyid Al-Amin selalu mendukung Perlawanan dalam menghadapi musuh Israel dan kelompok teroris di wilayah tersebut, menambahkan bahwa mendiang ulama selalu menghargai peran Perlawanan dalam mempertahankan perdamaian, ketenangan dan kebanggaan di Lebanon.Sayyid Al-Amin mendirikan Institut Studi Islam di Kota Tirus dalam rangka mempersiapkan ulama baru di antaranya adalah mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Martir Sayyid Abbas Al-Moussawi.Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa Sayyid Al-Amin menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok takfiri sejak awal skema teroris di Suriah pada tahun 2011.Dalam hal ini, Sayyid Nasrallah mengingat pengakuan yang dibuat oleh Senator AS Richard Black yang mengatakan bahwa AS telah menggunakan proxy di Suriah untuk menggulingkan pemerintah dan menjarah sumber daya alam untuk membuat rakyat Suriah kelaparan dan membasmi semua bentuk kehidupan.[IT/r]