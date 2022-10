Menlu Iran: Teheran dan Washington Bertukar Lebih Banyak Pesan untuk Mendekatkan Pandangan tentang Kebangkitan JCPOA

Menlu Iran dengan Menlu Qatar.

Islam Times - Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Teheran dan Washington telah bertukar lebih banyak pesan untuk mendekatkan pandangan mereka tentang pemulihan kesepakatan nuklir Iran 2015 dan penghapusan sanksi anti-Iran.

Hossein Amir-Abdollahian menyatakan hal itu dalam panggilan telepon dengan rekannya dari Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani pada Minggu malam.Diplomat top Iran itu mengatakan pesan-pesan itu dipertukarkan melalui seorang mediator saat dia berada di New York untuk menghadiri KTT Majelis Umum PBB ke-77.Amir-Abdollahian juga mengatakan Teheran serius bekerja untuk mencapai kesepakatan yang baik, kuat dan berkelanjutan.Dia mengatakan bahwa perjalanannya baru-baru ini ke New York memberikan kesempatan untuk mendekatkan pandangan kedua belah pihak dan bahwa Iran percaya negosiasi sekarang berada di jalan yang benar.Peta jalan untuk kerja sama lebih lanjut antara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) juga disusun ketika kepala AEOI Mohammad Eslami menghadiri sesi reguler tahunan Konferensi Umum IAEA ke-66 di ibu kota Austria, tambah diplomat top Iran itu.Menteri Luar Negeri Qatar, pada bagiannya, mengatakan AS yakin pertukaran pesan dan upaya Uni Eropa sebagai koordinator akan mengarah pada kesepakatan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA).Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak yang telah dicabut kesepakatan itu.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Biden menggantikan Trump, dengan maksud memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Meskipun ada kemajuan penting, keragu-raguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton tersebut.[IT/AR]