Media: OPEC Pertimbangkan Penurunan Produksi Di Tengah Perlambatan Pertumbuhan Global

IslamTimes - OPEC dan sekutunya diperkirakan akan memangkas produksi pada pertemuan yang dijadwalkan Rabu (5/10), menurut laporan media.

Bank seperti JPMorgan Chase mengatakan kepada Bloomberg bahwa organisasi tersebut perlu menurunkan produksi setidaknya 500.000 barel per hari [bph] untuk menstabilkan harga minyak global. Namun, menurut Reuters, kelompok tersebut mungkin mengambil pendekatan yang lebih agresif dan memangkas produksi lebih dari 1 juta barel per hari.Pertemuan mendatang di markas OPEC di Wina akan menjadi pertemuan langsung pertama kelompok itu sejak Maret 2020, dan para pakar pasar mengatakan OPEC+ tidak akan memberanikan diri untuk mengadakan pertemuan secara langsung kecuali ada pemotongan besar-besaran."Saya menduga bahwa mereka mungkin tidak ingin pergi sendiri untuk langkah kecil ... Kami tentu melihat peluang signifikan bahwa kelompok produsen akan memilih pemotongan substansial untuk mencoba memberi sinyal bahwa memang ada pemutus sirkuit yang efektif di pasar," Helima Croft, kepala strategi komoditas di RBC Capital Markets, mengatakan kepada Bloomberg.Analis mengatakan langkah kelompok yang diharapkan untuk memangkas produksi sudah lama tertunda dan akan mendukung pasar minyak yang bergejolak. Patokan internasional minyak Brent turun menjadi sedikit di atas $85 per barel minggu ini, turun dari sekitar $125 per barel pada Februari, ketika Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina. West Texas Intermediate AS turun di bawah $80 per barel, menetap di $79,74 per barel pada akhir perdagangan pada hari Jumat. Pakar industri khawatir bahwa harga mungkin turun lebih lanjut karena perlambatan umum ekonomi global di tengah pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral utama dan ancaman resesi."Perubahan harga telah menjadi norma karena pelaku pasar mengatasi kekhawatiran atas ekonomi global dan prospek pengetatan pasokan minyak," kata Stephen Brennock dari pialang minyak PVM kepada Reuters.Pemotongan produksi, jika itu terjadi, akan terjadi hanya beberapa minggu sebelum sanksi UE terhadap ekspor minyak Rusia mulai berlaku pada 5 Desember, yang menurut analis, dapat memperumit masalah OPEC. Sebagai anggota OPEC+, Rusia saat ini mengirimkan sekitar 820.000 barel minyak mentah per hari ke Eropa saja, menurut Bloomberg. Namun, volume ini akan berada dalam bahaya dalam dua bulan, karena embargo UE menargetkan pengiriman minyak lintas laut Rusia, serta asuransi dan layanan lainnya kepada kapal tanker yang membawa minyak mentah Rusia, bahkan yang tidak menuju ke Eropa. Sementara Rusia telah cukup berhasil mengarahkan kembali ekspor minyak mentahnya dalam beberapa bulan terakhir, embargo UE dapat menimbulkan masalah untuk upaya lebih lanjut di bidang ini.[IT/r]