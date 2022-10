DPRK Lakukan Uji Tembak Rudal Jarak Jauh dalam Minggu Ini

IslamTimes - DPRK meluncurkan rudal balistik di atas Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun, dilaporkan memaksa Jepang untuk mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk berlindung.

Bersamaan dengan itu, pihak berwenang Jepang juga memberlakukan penghentian sementara untuk melatih operasi di bagian utaranya. Rudal itu dilaporkan sebagai rudal pertama Pyongyang yang mengikuti lintasan seperti itu sejak 2017.Semua tentang ujianTokyo mengatakan jangkauan rudal 4.600 km itu mungkin yang terpanjang dalam uji terbang Korea Utara, yang biasanya "ditinggikan" lebih tinggi ke luar angkasa untuk menghindari terbang di atas negara-negara tetangga.Rudal itu terbang antara 4.500 dan 4.600 kilometer ke ketinggian maksimum sekitar 1.000 kilometer, menurut pejabat di Tokyo dan Seoul.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyatakan bahwa itu tampaknya merupakan rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang diluncurkan dari Provinsi Jagang di DPRK.DPRK telah menggunakan provinsi itu untuk meluncurkan beberapa tes baru-baru ini, termasuk beberapa rudal "hipersonik".Peluncuran terakhir adalah yang kelima Pyongyang dalam sepuluh hari, saat AS, Korea Selatan, dan Jepang mengerahkan kekuatan militer mereka; Pekan lalu, ketiga negara mengadakan latihan trilateral anti-kapal selam, termasuk kunjungan kapal induk AS ke Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 2017.Ini datang sebagai tambahan dari kunjungan provokatif lainnya oleh seorang pejabat AS, kali ini oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris yang berada di Seoul pada hari Kamis, mengunjungi zona demiliterisasi yang dijaga ketat yang membagi semenanjung itu dalam upaya untuk menyoroti “komitmen kuat negaranya untuk pertahanan Korea Selatan melawan Korea Utara”.Pada 2 Agustus, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendarat Selasa di ibukota Taiwan di tengah ketegangan besar antara AS dan China atas Taiwan, menandai kunjungan pertama yang dilakukan oleh Ketua DPR AS ke pulau itu sejak 1997.Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada menyatakan bahwa Jepang tidak akan mengesampingkan opsi apa pun, termasuk kemampuan serangan balik, karena berusaha memperkuat pertahanannya dalam menghadapi peluncuran rudal DPRK. Korea Selatan juga menyatakan akan memperkuat militernya dan memperluas kerja sama sekutu.Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengutuk tes itu sebagai "sembrono" dan menjanjikan tanggapan tegas dari militer negaranya, sekutu, dan komunitas internasional.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan di Tokyo bahwa tindakan Korea Utara adalah "biadab", dan bahwa pemerintah akan terus mengumpulkan dan menganalisis informasi.Washington bergegas mengecam apa yang digambarkannya sebagai keputusan "berbahaya dan sembrono" untuk meluncurkan rudal balistik jarak jauh di atas Jepang.Pada akunnya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson menyatakan: "Tindakan ini mengganggu stabilitas dan menunjukkan pengabaian terang-terangan DPRK terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma keselamatan internasional."Perlu disebutkan bahwa Washington memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan, meningkatkan ketegangan di wilayah yang memanas.Di bawah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang menjabat pada Mei, kedua belah pihak telah meningkatkan latihan bersama, yang mereka klaim murni defensif.Tepat sebelum Harris tiba di Seoul, Washington mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan ke Korea Selatan untuk melakukan latihan angkatan laut bersama skala besar dalam unjuk kekuatan melawan Pyongyang.[IT/r]