Pipeline Amukan Terror 9/11 di Abad Dua Puluhan

IslamTimes - Tidak diragukan lagi bahwa sejarawan yang tidak memihak di masa depan akan menempatkan pidato Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kembalinya Bayi Beruang – Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhzhia – pada tanggal 30 September sebagai titik perubahan penting dari 'Amukan Dua Puluhan.'

Kejujuran dan kejelasan yang mendasarinya mencerminkan pidatonya di Konferensi Keamanan Munich 2007, tetapi kali ini sebagian besar melampaui jebakan dari Permainan Besar Baru geopolitik.Ini adalah alamat untuk Global Selatan kolektif. Dalam bagian penting, Putin mengatakan bagaimana “dunia telah memasuki periode transformasi revolusioner, yang bersifat fundamental. Pusat-pusat pengembangan baru sedang dibentuk, mereka mewakili mayoritas.”Saat dia membuat hubungan langsung antara multipolaritas dan penguatan kedaulatan, dia membawanya sampai ke munculnya gerakan anti-kolonial baru, versi turbocharged dari Gerakan Non-Blok tahun 1960-an:“Kami memiliki banyak orang yang berpikiran sama di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, dan kami merasakan dan melihat dukungan mereka. Gerakan anti-kolonial yang membebaskan melawan hegemoni unipolar sudah berkembang di berbagai negara dan masyarakat. Subjektivitasnya hanya akan tumbuh. Kekuatan inilah yang akan menentukan realitas geopolitik di masa depan.”Namun penutupan pidato adalah tentang transendensi – dalam nada spiritual. Paragraf penuh terakhir dimulai dengan “Di balik kata-kata ini berdiri pilihan spiritual yang mulia”.Post-post-modernisme dimulai dengan pidato ini. Itu harus dibaca dengan sangat hati-hati sehingga banyak implikasinya dapat dipahami. Dan itulah yang tidak akan pernah diizinkan oleh putaran Barat yang norak dan sekeranjang kata sifat yang merendahkan.Pidato tersebut adalah peta jalan singkat tentang bagaimana kita sampai ke persimpangan sejarah yang pijar ini – di mana, untuk menjelajah melampaui Gramsci, orde lama menolak untuk mengakui kematiannya sementara orde baru sedang lahir.Konsekuensi utama dari fakta yang sebagian besar terdokumentasi – “perang hibrida sedang dilancarkan melawan Rusia karena menghalangi tatanan dunia neokolonial” – adalah bahwa Rusia bersiap-siap untuk tabrakan habis-habisan dengan Empire of Lies (Kerajaan Kebohongan).Di samping kekuatan utama Eurasia, China dan Iran. Bawahan kekaisaran dalam hal ini adalah kerusakan jaminan terbaik.Selain itu, cukup jelas bahwa pidato Putin mengikuti Menteri Luar Negeri India, Dr. S. Jaishankar, yang menekankan "penjarahan India oleh kekuatan kolonial" di Majelis Umum PBB.Pidato Putin dan tekad Rusia untuk melawan – perang hibrida dan sebaliknya – melawan Barat kolektif membentuk Gambar Makro.Gambar Mikro menganggap jungkat-jungkit di medan perang di Ukraina, dan bahkan ledakan pipa Nord Stream dan Nord Stream 2: langkah putus asa, beberapa hari sebelum hasil referendum dan pengakuan resmi mereka pada 30 September .Saat hipotesis kerja berputar tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan, beberapa hal cukup jelas.Rusia sama sekali tidak memiliki motif untuk menghancurkan miliaran dolar infrastruktur energi Gazprom: mereka selalu dapat menggunakannya sebagai pengungkit; dan mereka bisa mematikannya – seperti yang mereka lakukan, karena sanksi demensia – dan merutekan ulang gas ke pelanggan Asia.Gedung Putih yang "dipimpin" oleh pembaca teleprompter yang pikun, terperosok dalam kekosongan politik-ekonomi hitam, jelas tidak tahu apa-apa.Tersangka utama adalah faksi Keamanan Nasional/Departemen Luar Negeri yang nakal – bagian dari apa yang dikenal di Beltway sebagai The Blob. Sebut mereka Straussians atau neo-con fanatik, ini adalah pemain yang melakukan "kebijakan" asing AS yang premis utamanya adalah penghancuran Rusia - dengan "sekutu" Eropa sebagai kerusakan tambahan.Konsekuensi yang tak terhindarkan – tentu saja tak terduga – adalah bahwa dalam putaran baru dalam Perang Koridor Ekonomi ini, semua taruhan dibatalkan: tidak ada pipa atau kabel bawah laut, di mana pun di dunia, sekarang aman dan dapat menjadi permainan yang adil sebagai pembalasan.Jadi ledakan dari pipa kembar – NS dan NS2 – adalah remixed 9/11 Pipeline Terror. Tanpa Islamis dengan Kalashnikov bersembunyi di gua Afghanistan untuk mengambil tanggung jawab.Kerugian finansial akan melibatkan beberapa pemain berat. Pemegang saham Nord Stream AG adalah Gazprom [51%]; Wintershall Dea AG [15,5%]; PEG Infrastruktur AG, anak perusahaan E.ON Beteiligungen [15,5%]; N.V. Nederlandse Gasunie [9%] dan Engie [9%].Jadi ini adalah serangan tidak hanya terhadap Rusia dan Jerman tetapi juga terhadap perusahaan energi besar Eropa.NS2 adalah keajaiban teknik: lebih dari 200.000 segmen pipa dilapisi dengan 6” beton, masing-masing seberat 22 ton, diletakkan di dasar Laut Baltik.Dan ketika tampaknya semuanya hilang, yah, sebenarnya tidak. Tema keajaiban teknik muncul kembali: pipa-pipa itu begitu kuat sehingga tidak patah, tetapi hanya tertusuk. Gazprom mengungkapkan ada rangkaian utuh NS2 yang mungkin "berpotensi" digunakan.Intinya adalah bahwa rekonstruksi dimungkinkan, seperti yang ditekankan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak: “Ada kemungkinan teknis untuk memulihkan infrastruktur, itu membutuhkan waktu dan dana yang sesuai. Saya yakin bahwa peluang yang tepat akan ditemukan.”Tapi pertama-tama, Rusia ingin mengidentifikasi para pelaku secara meyakinkan.Pendiri oracle cum penjahat perang terkenal AS, Henry Kissinger, tidak dapat menyingkirkan tindakan khasnya Return of the Living Dead, dengan mengatakan Rusia telah "sudah kalah perang" karena kapasitasnya untuk mengancam Eropa dengan serangan konvensional, yang telah dinikmati selama beberapa dekade. atau bahkan berabad-abad, "kini telah terbukti diatasi."Moskow tidak “mengancam” Eropa dengan sesuatu yang konvensional atau sebaliknya; itu mencoba melakukan bisnis, dan Amerika memblokirnya dengan sepenuh hati, bahkan menggunakan Pipeline Terror.Kemenangan taktis Amerika ini dicapai hanya dalam tujuh bulan, dan biayanya hampir tidak ada. Hasilnya mungkin tampak mengesankan: hegemoni AS atas seluruh spektrum UE sekarang tidak terbantahkan, karena Rusia kehilangan pengaruh ekonominya. Tapi itu hanya akan memperdalam tekad Moskow—seperti yang ditekankan oleh pidato Putin—untuk melakukan perang melawan Kekaisaran dan pengikutnya hingga batasnya.Di medan perang Ukraina, itu berarti memaksa mereka ke meja perundingan dengan persyaratan Rusia. Dan kemudian memaksa mereka untuk menyetujui pengaturan “keamanan tak terpisahkan” Eropa yang baru.Dan untuk berpikir bahwa semua itu bisa dicapai dengan panggilan telepon sederhana pada akhir 2021, ketika Moskow mengirim surat ke Washington mengusulkan diskusi serius.Faktanya, AS-lah yang “telah kalah perang”: setidaknya 87% dari dunia – termasuk hampir seluruh Global Selatan – telah menyimpulkan bahwa ini adalah kerajaan yang nakal dan tidak memiliki kemudi."Kehilangan", gaya Kissinger, juga berarti bahwa hanya dalam 7 bulan, Rusia mencaplok 120.000 km2 - atau 22% wilayah Ukraina - yang menghasilkan hampir 90% dari PDB dan memiliki lebih dari 5 juta warga. Sepanjang jalan, pasukan sekutu pada dasarnya menghancurkan tentara Ukraina, yang terus mereka lakukan 24/7; miliaran dolar peralatan NATO; mempercepat kematian sebagian besar ekonomi Barat; dan menguapkan gagasan hegemoni Amerika.Adapun Stupidistan Unplugged, Oscar diberikan kepada Sekretaris Blinken, yang memberikan permainan dengan mengatakan meledaknya pipa kembar adalah "peluang strategis yang luar biasa".Sama seperti 9/11 adalah "peluang strategis yang luar biasa" untuk invasi/pemboman/pembunuhan/penjarahan tanpa pandang bulu di seluruh negeri Islam.Uni Eropa sedang menuju Kehancuran Perdagangan yang pasti. Mulai sekarang, segala kemungkinan perdagangan energi dengan Rusia harus menjadi konsekuensi dari runtuhnya NATO dan Uni Eropa. Itu mungkin terjadi, tetapi itu akan memakan waktu. Jadi apa selanjutnya?UE tidak dapat mengandalkan Asia: jauh dan sangat mahal dalam hal pencairan LNG dan biaya re-gasifikasi. Setiap pipa – misalnya, dari Kazakhstan – akan melintasi Rusia atau datang dari China melalui Rusia. Lupakan Turkmenistan; itu sudah mengirimkan gasnya ke Cina.UE tidak dapat mengandalkan Asia Barat. Turk Stream sudah penuh dipesan. Seluruh produksi Teluk Persia sudah dibeli. Jika – dan itu adalah “jika” utama – ada lebih banyak gas yang tersedia, itu akan menjadi sejumlah kecil dari Azerbaijan [dan Rusia mungkin mengganggunya]. Iran tetap mendapat sanksi dari Kekaisaran – gol bunuh diri yang luar biasa. Irak dan Suriah masih dijarah oleh AS.Itu meninggalkan Afrika – di mana, sebagaimana adanya, Prancis diusir begitu saja, negara demi negara. Italia akhirnya dapat menyalurkan gas ke industri Jerman dari Aljazair, Libya dan ladang Siprus-"Israel". Akan ada perebutan ladang gas dan gas Sahara di Afrika tengah – dari Uganda hingga Sudan Selatan.Baltik mungkin merupakan danau NATO, tetapi Rusia dapat dengan mudah memutuskan untuk membuat gelombang, misalnya mengangkut LNG dengan tongkang ke pelabuhan Jerman melalui Kaliningrad – yang bebas es selama musim dingin. Jika Lithuania akan mencoba untuk memblokirnya, Tuan Khinzal dapat menyelesaikan masalah ini dengan menunjukkan kartu namanya. Rusia juga bisa menggunakan Teluk Finlandia, bukan masalah bagi kapal pemecah es besar Rusia itu.Ini berarti Rusia dapat dengan mudah menghancurkan persaingan - seperti LNG yang sangat mahal yang datang dari AS. Lagi pula, St. Petersburg ke Hamburg hanya berjarak sekitar 800 mil laut; dan dari Kaliningrad, hanya 400 mil laut.Seluruh papan catur akan diubah secara radikal sebelum kedatangan Jenderal Musim Dingin. 9/11 menyebabkan pemboman, invasi dan pendudukan Afghanistan. Pipeline 9/11 mengarah ke Shock'n Awe pada NATO – terjadi di Ukraina. Blowback kembali – dengan sepenuh hati.[IT/r]