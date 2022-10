Truss Menyatakan Dirinya sebagai 'Zionis Besar'

IslamTimes - Perdana Menteri Inggris Liz Truss menggambarkan dirinya sebagai "Zionis besar" dan "pendukung besar Israel" selama pertemuan dengan kelompok parlemen Tory pro-Israel pada hari Minggu (2/10).

Video menunjukkan PM Inggris yang baru menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk negara Yahudi saat bertemu dengan kelompok parlemen pro-IsraelTruss adalah tamu kehormatan di acara Conservative Friends of Zionis Israel (CFI) selama konferensi tahunan Partai Tory di Birmingham, yang dia hadiri untuk pertama kalinya dalam kapasitas barunya. Berbicara kepada orang banyak di sela-sela acara, dia menyatakan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk perjuangan Zionis Israel, menurut rekaman pernyataannya yang dipublikasikan di media sosial.“Seperti yang Anda ketahui, saya adalah seorang Zionis besar, saya adalah pendukung besar Zionis Israel, dan saya tahu bahwa kita dapat meningkatkan hubungan Inggris-Zionis Israel dari kekuatan ke kekuatan,” katanya kepada para hadirin yang bersorak.CFI sendiri berfokus pada bagian dari pidatonya, di mana dia merujuk pada “ancaman dari rezim otoriter yang tidak percaya pada kebebasan dan demokrasi,” di mana “dua negara demokrasi bebas, Inggris dan Zionis Israel, harus berdiri bahu-membahu. ”Posisi Truss di Israel sudah terkenal, dan dia mempromosikannya selama kampanyenya untuk menjadi pemimpin dan perdana menteri Konservatif yang baru. Di antara perubahan kebijakan yang dia janjikan untuk diterapkan di kantor adalah untuk meninjau relokasi kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Mantan Presiden AS Donald Trump melakukan hal yang sama selama masa jabatannya di Gedung Putih.PM Inggris membuat janji yang sama bulan lalu, selama pertemuan dengan timpalannya dari Zionis Israel Yair Lapid di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Kelompok-kelompok pro-Palestina dan para pemimpin Palestina telah mengutuk gagasan itu.[IT/r]