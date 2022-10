Story of the Day: Respon Lebanon Disampaikan, 'Israel' Harus Memilih Antara Kesepakatan atau Perang

IslamTimes - Lebanon menyampaikan pada hari Selasa (4/10) tanggapannya terhadap proposal maritim Utusan Energi AS Amos Hochstein, dengan bola berada di pengadilan Israel untuk memutuskan kesepakatan yang ditunggu.

Harian Libanon Al-Akhabr melaporkan bahwa Wakil Ketua Elias Abou Saab, yang ditugasi oleh Presiden Michel Aoun, menyerahkan tanggapan Beirut kepada Kedutaan Besar AS yang pada bagiannya menyampaikan jawaban kepada Hochstein sekaligus. Mediator AS kemudian mengirim salinan tanggapan ke pihak Israel, menurut harian itu.Pihak-pihak terkait Lebanon sepanjang Selasa (4/10) menyelesaikan tanggapan resmi berdasarkan apa yang telah dicapai selama pertemuan teknis dan pertemuan tripartit antara Presiden Aoun, Ketua Nabih Berri dan (pengurus) PM Najib Mikati pada hari Senin (3/10), menurut harian itu.Draf akhir disusun oleh tim Presiden Aoun yang merujuk pada ahli hukum internasional dan masalah geografis di Angkatan Darat Lebanon, Al-Akhbar menambahkan, mencatat bahwa Ketua Berri dan PM Mikati melihat ke dalam draf akhir sebelum mengirimkannya oleh Bou Saab.Surat kabar itu mengutip sumber-sumber informasi yang mengatakan bahwa Hochstein memiliki gagasan tentang catatan Lebanon pada proposalnya.“Informasi yang saling bertentangan muncul oleh mereka yang menghubungi Hochstein tentang kesannya terhadap tanggapan Lebanon. Beberapa meyakinkan bahwa ia memahami catatan sebagai logis dan dapat dipertimbangkan. Yang lain menganggap bahwa Hochstein menekan Lebanon agar tidak 'melangkah jauh' dengan tuntutan yang dapat berdampak negatif terhadap PM Zionis Israel Yair Lapid yang sekarang terus terang lebih disukai Washington atas kemenangannya atas mantan PM Benjamin Netanyahu," Al-Akhbar melaporkan, mengutip sumber tersebut.Disebutkan bahwa beberapa pihak Lebanon diberitahu oleh pejabat AS bahwa Washington tidak puas dengan Netanyahu setelah pemimpin oposisi Zionis Israel melanggar janji yang dia buat kepada Presiden Joe Biden untuk tidak mencampuradukkan pembicaraan maritim dengan pemilihan Zionis Israel.Sementara itu, harian Lebanon melaporkan bahwa catatan Lebanon berisi penekanan bahwa perbatasan laut tidak akan dihubungkan dengan perbatasan darat dan bahwa apa yang disebut 'garis mengapung' tidak akan pernah diakui oleh Lebanon.“Perjanjian (maritim) menangani demarkasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZZ) kedua belah pihak, dan tidak terkait dengan titik tanah baik di Ras Naqoura maupun di titik B1,” menurut Al-Akhbar.Mengenai lapangan Qana, yang disebut dalam proposal Hochstein sebagai 'Prospek Sidon Selatan', pihak-pihak terkait Libanon setuju untuk menyebutnya sebagai lapangan Sidon-Qana, kata surat kabar itu.Lebanon juga menekankan dalam tanggapannya bahwa kesepakatan dengan perusahaan Prancis Total Energies sama sekali tidak terkait dengan kesepakatan antara perusahaan dan entitas Zionis.“Aktivitas TotalEnergies di ZEE Lebanon tidak memerlukan izin dari pihak mana pun,” kata Al-Akhbar, mengutip jawaban Lebanon yang dikirimkan ke Hochstein.Ini mengungkapkan bahwa ada harapan bahwa perjanjian yang akan datang akan diumumkan sebelum pertengahan Oktober.Dalam konteks yang sama, ada kekhawatiran bahwa perkembangan negatif dapat terjadi, Al-Akhbar melaporkan, mengutip sumber tingkat atas, yang mencatat bahwa masalah ini tunduk pada peran yang dimainkan oleh AS.Kabinet Israel akan bersidang pada hari Kamis dan kemungkinan akan membahas kesepakatan maritim dengan Lebanon, lapor harian itu, mengutip sumber tersebut.“Jika semuanya berjalan dengan baik, mediator AS, bersama dengan timnya, akan menyusun perjanjian akhir yang ditegaskan Lebanon bahwa itu tidak pernah menjadi kesepakatan internasional melainkan MoU (Memorandum of Understanding),” tambah sumber itu, seperti dilansir Al-Akhbar.“Jika pemerintah Lapid menolak kesepakatan itu, maka akan dengan terus terang menyatakan bahwa Israel membuka pintu untuk gelombang eskalasi yang tidak akan pernah dikendalikan,” sumber itu memperingatkan.Dalam artikel lain oleh Al-Akhbar, Jurnalis Ali Haidar, seorang ahli urusan Israel, melaporkan bahwa media Israel mengerem suasana optimis tentang mencapai kesepakatan dengan Lebanon.Dia mengutip sebuah laporan oleh situs berita Walla Israel yang menawarkan pembacaan catatan Lebanon yang dibocorkan oleh surat kabar Al-Akhbar pada hari Selasa. Laporan Walla mengharapkan bahwa Lapid “tidak akan menunjukkan fleksibilitas mengenai keamanan dan kepentingan ekonomi Zionis Israel.”Haidar mengutip wartawan Zionis Israel lainnya yang mencoba menunjukkan kesan negatif tentang nasib perjanjian itu.“Menurut bocoran, catatan Lebanon terkait dengan dua tuntutan utama yang dianggap oleh Zionis Israel sebagai garis merah: kepentingan keamanan dan bagian dari kemungkinan keuntungan,” kata Haidar mengutip wartawan Zionis Israel Barak Ravid.Pakar Lebanon dalam urusan Zionis Israel menganggap laporan dan analisis Zionis Israel sebagai bagian dari kampanye Zionis Israel yang bertujuan untuk mengintimidasi Lebanon dalam upaya untuk mencapai tujuan politik dalam fase terakhir perjanjian.[IT/r]