Rusia Peringatkan AS tentang Kemungkinan Konfrontasi Jika Bantuan Senjata ke Ukraina Berlanjut

IslamTimes - Rusia mengatakan keputusan Amerika Serikat untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina menimbulkan "ancaman langsung" bagi kepentingan Moskow dan meningkatkan risiko konfrontasi militer antara Rusia dan Barat.

“Pasokan produk militer oleh AS dan sekutunya tidak hanya menimbulkan pertumpahan darah yang berkepanjangan dan korban baru, tetapi juga meningkatkan bahaya bentrokan militer langsung antara Rusia dan negara-negara Barat,” kata Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov melalui pesan Telegram. aplikasi pada hari Rabu (5/10)."Kami menganggap ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategis negara kami," katanya, setelah Presiden AS Joe Biden menjanjikan paket bantuan militer baru senilai $625 juta ke Ukraina pada Selasa.Paket AS akan mencakup peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi [HIMARS], yang dilaporkan digunakan dalam serangan balasan Ukraina baru-baru ini terhadap pasukan Rusia, yang mengarah pada penarikan mereka.Pekan lalu, Washington juga meluncurkan paket senjata senilai $ 1,1 miliar untuk Ukraina, yang mencakup 18 sistem peluncur HIMARS, amunisi yang menyertainya, berbagai jenis sistem kontra drone dan sistem radar.Tapi paket senjata minggu lalu didanai oleh Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina [USAI], yang berarti pemerintah harus membeli senjata dari industri, daripada menariknya dari stok senjata AS yang ada.Pengumuman terbaru akan menandai lebih dari $16,8 miliar bantuan militer keamanan AS ke Kiev sejak Rusia memulai apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina pada Februari, mengutip kegagalan aliansi militer NATO pimpinan AS dan Kiev untuk menawarkan Jaminan keamanan Moskow yang dicarinya sehubungan dengan ekspansi NATO ke arah timur.Paket bantuan tersebut adalah yang pertama sejak aksesi ke Federasi Rusia dari empat bekas wilayah Ukraina – yaitu Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye – setelah mengadakan referendum yang menurut Rusia sangat mendukung langkah tersebut.Utusan Rusia AS memperingatkan Washington untuk menghentikan "tindakan provokatif" yang dapat menyebabkan "konsekuensi serius," dengan mengatakan bahwa langkah itu memicu risiko perang antara Rusia dan Barat.Peringatan Moskow juga datang setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa "Perkembangan terbaru dari referendum palsu Rusia dan upaya pencaplokan pengungkapan baru kebrutalan terhadap warga sipil di wilayah Ukraina yang sebelumnya dikendalikan oleh Rusia hanya memperkuat tekad kami."[IT/r]