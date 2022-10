NYT: AS Percaya Ukraina Berada di Balik Pembunuhan Darya Dugina

IslamTimes - Badan-badan intelijen Amerika Serikat percaya bahwa badan-badan yang berkaitan dengan pemerintah Ukraina telah mengizinkan serangan bom mobil yang menewaskan putri filsuf politik Alexander Dugin, Darya Dugina. Pejabat AS yang memberikan informasi tersebut membocorkannya kepada The New York Times.

Para pejabat AS khawatir bahwa bagian dari kampanye rahasia Washington ini dapat memperluas cakupan dan tingkat keparahan konflik.Para pejabat mencatat bahwa AS mungkin telah memberikan intelijen atau bentuk bantuan lainnya, sementara para pejabat di dalam negeri mengatakan mereka tidak mengetahui operasi itu sebelumnya, dan jika mereka telah berkonsultasi, mereka akan menentang pembunuhan itu.Bukti keterlibatan Ukraina dibagikan kepada pejabat pemerintah AS pekan lalu, dengan latar belakang Kiev menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Dugina. Pejabat tinggi Ukraina terus mengulangi penolakan itu, terutama ketika ditanya tentang keterlibatan intelijen Washington.Menurut NYT, para pejabat AS tidak puas dengan kurangnya transparansi Kiev tentang militernya dan skema rahasia di tanah Rusia pada khususnya.Adapun target sebenarnya dari pembunuhan itu, beberapa pejabat AS berspekulasi bahwa ayah Dugina, seorang intelektual Rusia, adalah target sebenarnya dan bukan putrinya.Mayat di pemerintahan Ukraina yang mungkin telah merencanakan pembunuhan itu tidak diungkapkan. Apakah presiden Ukraina mengizinkan pembunuhan itu atau tidak juga dipertanyakan, dan tidak diungkapkan.Pejabat yang berbicara dengan NYT berbicara dengan syarat anonim.Pada akhir Agustus, Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) mengungkapkan bahwa warga negara Ukraina Vovk Natalya, bagian dari layanan khusus Ukraina, berada di balik pembunuhan itu.“Kejahatan itu disiapkan dan dilakukan oleh layanan khusus Ukraina. Pelakunya adalah warga negara Ukraina Vovk Natalya ... lahir pada 1979, yang tiba di Rusia pada 23 Juli 2022, bersama dengan putrinya ... Untuk mengatur pembunuhan D. Dugina dan mendapatkan informasi tentang gaya hidupnya, mereka menyewa sebuah apartemen di Moskow di rumah tempat almarhum tinggal,” kata FSB.Pembunuhan itu dilakukan pada pukul 21:35 waktu Moskow. Saksi mata mengungkapkan bahwa ledakan terjadi di tengah jalan, di mana puing-puing dan puing-puing logam berserakan di udara tepat sebelum mobil menabrak pagar.[IT/r]