Satu Tewas dalam Operasi Airdrop AS di Pedesaan Selatan Qamishli

IslamTimes - Televisi pemerintah Suriah melaporkan pada hari Kamis (6/10) bahwa pasukan pendudukan AS melakukan operasi airdrop yang melibatkan beberapa helikopter di pedesaan selatan Qamishli, yang mengakibatkan kematian satu orang.

“Pasukan pendudukan AS melakukan operasi pendaratan menggunakan beberapa helikopter di desa Muluk Saray di pedesaan selatan Qamishli dan menewaskan satu orang,” kata penyiar negara Suriah.Media Suriah mengutip sumber-sumber sipil di Qamishli yang mengatakan bahwa operasi itu menyebabkan kematian satu orang dan penangkapan keluarganya dan anggota keluarga lain.Kantor berita Sputnik melaporkan konfrontasi antara pasukan tambahan tentara Suriah dan pasukan Amerika di selatan Qamishli.Badan Rusia mengatakan bahwa konfrontasi di Qamishli meletus setelah pasukan Amerika melakukan operasi penerjunan udara di sebuah desa yang dikendalikan oleh tentara Suriah.Sumber mengatakan kepada Al Mayadin bahwa Rakan Abu Hayel dari desa Tuwaimin di pedesaan timur Qamishli tewas dalam konfrontasi dengan pasukan pendudukan AS setelah operasi penerjunan udara.Koresponden kami juga melaporkan bahwa sekitar 50 tentara AS berpartisipasi dalam operasi airdrop.Seorang penduduk desa mengatakan bahwa tiga helikopter AS yang membawa pasukan telah mendarat semalam.Sputnik mengutip sumber-sumber lokal yang menyangkal narasi operasi AS bahwa serangan udara itu dilakukan dengan tujuan membunuh seorang anggota ISIS (IS), menunjukkan bahwa orang yang terbunuh itu tidak ada hubungannya dengan organisasi teroris.Sumber juga menyebutkan bahwa pasukan pendudukan AS menculik seorang anggota pasukan tambahan dan membawanya ke tujuan yang tidak diketahui.[IT/r]