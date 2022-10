FBI: Pembunuhan Meningkat Tahun Lalu di AS

IslamTimes - Jumlah pembunuhan yang dilaporkan di Amerika Serikat meningkat tahun lalu, dengan sebagian besar pembunuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis senjata api, menurut laporan FBI baru.

Biro mengatakan pada hari Rabu (5/10) bahwa datanya menunjukkan jumlah pembunuhan yang dilaporkan di AS naik 4,3% sejak 2020."Kejahatan kekerasan, dan khususnya kejahatan senjata, terus menjadi tantangan besar bagi bangsa kita," kata mantan Kepala Polisi Houston Art Acevedo kepada wartawan melalui telepon yang diselenggarakan oleh Center for American Progress yang berhaluan kiri.Badan tersebut mengatakan bahwa peningkatan tersebut mengikuti lonjakan hampir 30% dalam tingkat pembunuhan pada tahun 2020, yang menandai kenaikan satu tahun terbesar sejak FBI mulai menghitung pada tahun 1960-an.Menurut laporan baru, jumlah pembunuhan meningkat dari 22.000 pada tahun 2020 menjadi 22.900 pada tahun 2021.Namun, para pejabat memperingatkan bahwa statistik FBI tidak lengkap dan mengecualikan beberapa kota besar, seperti New York dan Los Angeles, karena sistem pelacakan data baru."Kejahatan kekerasan telah melonjak di negara ini di bawah pemerintahan Biden," kata Perwakilan Republik AS Michael Burgess dari Texas dalam sebuah pernyataan, mencatat data baru itu "sangat memprihatinkan."Data baru juga menunjukkan bahwa 58% dari korban pembunuhan adalah orang kulit hitam, 37% berkulit putih dan 14% adalah orang Latin.FBI mengatakan bahwa kejahatan kekerasan secara keseluruhan, bagaimanapun, menurun sebesar 1%, dengan tingkat perampokan menurun sebesar 8,9% dan tingkat kejahatan properti turun sebesar 4,5%.Sementara pejabat FBI menyatakan keyakinannya pada akurasi umum perkiraan mereka, para ahli mengatakan data tersebut tidak melukiskan gambaran lengkap tentang tren pembunuhan di AS.Meskipun laporan baru menunjukkan lonjakan besar dalam pembunuhan selama pandemi sekarang telah datar, tingkat pembunuhan masih jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi.Para ahli memperingatkan bahwa margin kesalahan dalam perkiraan baru lebih besar dari kenaikan dan penurunan yang disarankan, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang berarti dari laporan tersebut.“Kami memiliki begitu sedikit presisi dan kepercayaan pada data … Margin kesalahan sangat besar,” kata Jeff Asher, seorang - analis data yang mendirikan AH Datalytics, sebuah perusahaan yang menggunakan data pembunuhan dari 22 kota besar AS untuk memperkirakan tren kejahatan.“Adalah satu hal untuk memperkirakan di perairan yang tenang dan yang lain untuk melakukannya pada tahun 2021 setelah kami mengalami lonjakan kekerasan senjata,” kata Asher.Data ini muncul pada hari yang sama jajak pendapat Politico/Morning Consult menemukan bahwa lebih dari tiga perempat pemilih mengatakan kejahatan kekerasan adalah masalah utama di AS, menjelang pemilihan paruh waktu November.Orang-orang yang tinggal dan bekerja di komunitas dengan tingkat kekerasan yang tinggi mengatakan tahun lalu merasa sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, dengan banyak dari mereka menggambarkan hidup melalui tahun dengan kecemasan dan trauma karena meningkatnya pembunuhan.[IT/r]