Poll: Mayoritas Pemuda Amerika Menentang Penjualan Senjata ke Israel

IslamTimes - Sebuah jajak pendapat baru menemukan bahwa mayoritas pemuda Amerika tidak setuju dengan kelanjutan penjualan senjata AS ke Zionis Israel ketika rezim pendudukan terus maju dengan melakukan kekejaman yang meluas dan pelanggaran hak terhadap warga Palestina.

Jajak pendapat dilakukan dan diterbitkan oleh Eurasia Group Foundation (EGF), yang mewawancarai 2.002 orang dewasa Amerika dari 2 hingga 8 September tentang peran AS dalam konflik dunia dan sejumlah pandangan kebijakan luar negeri yang berbeda.Temuan jajak pendapat menunjukkan bahwa 53 persen dari responden berusia antara 18 dan 29 tahun tidak setuju dengan kelanjutan penjualan senjata ke Zionis Israel, yang merupakan penerima terbesar bantuan militer AS, menerima $ 4 miliar tahunan dari Washington untuk keperluan militer.“Responden yang menentang penjualan senjata ke Zionis Israel mengatakan bahwa itu melanggar hak asasi manusia melalui pendudukan abadi di Palestina,” kata Zuri Linetsky, seorang peneliti di EGF.Bantuan tahunan sebesar $ 4 miliar sebagian besar mendapat dukungan bipartisan di Kongres AS, namun, dalam beberapa tahun terakhir beberapa politisi terkemuka telah menyerukan agar bantuan dibatasi karena pelanggaran HAM Zionis Israel terhadap warga Palestina.Survei EGF sejalan dengan jajak pendapat lain dalam beberapa tahun terakhir bahwa lebih banyak orang Amerika, dan khususnya orang Amerika yang lebih muda, yang menyimpan pandangan kritis terhadap Zionis Israel.Sebuah jajak pendapat Pew Research awal tahun ini menemukan 61 persen orang Amerika yang lebih muda - responden di bawah usia 30 tahun - memiliki pandangan yang baik tentang orang-orang Palestina.Sebulan sebelum jajak pendapat Pew, sebuah survei yang dirilis oleh University of Maryland menemukan kurang dari satu persen responden memandang Zionis Israel sebagai salah satu dari dua sekutu utama Washington.Pasukan Zionis Israel baru-baru ini melakukan serangan dan pembunuhan hampir setiap malam di Tepi Barat yang diduduki utara, terutama di kota Jenin dan Nablus, di mana kelompok baru pejuang perlawanan Palestina telah dibentuk.Lebih dari 150 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel di wilayah yang diduduki Israel sejak awal tahun ini, termasuk 51 di Jalur Gaza yang terkepung selama serangan tiga hari Israel pada bulan Agustus.Lebih dari 30 dari mereka yang terbunuh baik dari Jenin atau terbunuh di wilayah Jenin.Rezim Zionis Israel juga baru-baru ini meningkatkan serangan ke kompleks Masjid al-Aqsa di Kota Tua al-Quds yang diduduki, dengan Hamas memperingatkan bahwa pelanggaran semacam itu terhadap situs suci dapat menyebabkan “ledakan” di wilayah tersebut.Sebuah pemogokan umum telah dilakukan di seluruh Tepi Barat untuk memperingati mereka yang mati syahid dan sebagai protes terhadap agresi Zionis Israel terbaru.Kebanyakan orang Amerika menentang penjualan senjata ke Arab SaudiJajak pendapat EGF juga menemukan bahwa hampir 70 persen responden tidak setuju dengan kelanjutan penjualan senjata AS ke Arab Saudi, dengan hampir 35 persen sangat menentang penjualan senjata tersebut.Hasilnya muncul ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden melanjutkan penyediaan senjata ke negara-negara di Timur Tengah dengan catatan hak yang dipertanyakan, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.Pada bulan Agustus, Biden menyetujui penjualan senjata besar-besaran senilai $5 miliar ke Arab Saudi dan UEA, keduanya terlibat dalam perang yang menghancurkan selama bertahun-tahun melawan Yaman yang miskin.Arab Saudi meluncurkan perang destruktif di Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya.Tujuannya adalah untuk memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansur Hadi yang bersahabat dengan Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah yang populer, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman.Sementara koalisi yang dipimpin Saudi telah gagal memenuhi salah satu tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]