Tanggapi Pemotongan Minyak OPEC+, Anggota Parlemen AS Mendorong Penghentian Dukungan Militer untuk Arab Saudi 

Tentara AS di Saudi (PressTV).

Islam Times - Sekelompok anggota parlemen Demokrat telah memperkenalkan RUU untuk mengakhiri dukungan militer Washington untuk Arab Saudi dan UEA ketika Administrasi Biden sedang mempertimbangkan tanggapan terhadap keputusan OPEC+ baru-baru ini untuk memangkas produksi sebesar dua juta barel per hari, Press TV melaporkan.

Di DPR, Perwakilan Tom Malinowski, Sean Casten dan Susan Wild mengajukan RUU pada hari Rabu yang berusaha untuk memangkas dukungan militer Amerika untuk Arab Saudi dan UEA dan penarikan pasukan AS dari negara-negara kaya minyak itu.“Kami tidak melihat alasan mengapa pasukan dan kontraktor Amerika harus terus memberikan layanan ini kepada negara-negara yang secara aktif bekerja melawan kami,” kata anggota parlemen itu, menuduh negara-negara penghasil minyak berpihak pada Rusia.Menunjuk pada upaya Administrasi Biden "memperbaiki" hubungan dengan Riyadh dalam upaya untuk menstabilkan pasar energi, anggota parlemen mengatakan bahwa "Arab Saudi dan UEA sekarang telah menjawab tawaran kami dengan tamparan di wajah yang akan merugikan konsumen Amerika dan merusak kepentingan nasional kita.”OPEC+, yang mengelompokkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lain termasuk Rusia, telah menolak menaikkan produksi untuk menurunkan harga minyak meskipun ada tekanan dari konsumen utama, termasuk Amerika Serikat.Para menteri energi dari OPEC+ bertemu langsung di markas kelompok itu di Wina pada hari Rabu, memutuskan untuk memperkenalkan pengurangan besar dalam produksi yang para ahli percaya dapat mendorong harga minyak di atas $100 lagi.Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa Washington sedang "meninjau sejumlah opsi tanggapan" kepada negara-negara OPEC+.“Mengenai hubungan (dengan Riyadh) ke depan, kami sedang meninjau sejumlah opsi tanggapan. Kami sedang berkonsultasi erat dengan Kongres,” katanya pada konferensi pers di Lima bersama rekannya dari Peru.Sementara itu, Senator Chris Murphy, seorang kritikus vokal terhadap Riyadh, mengecam sifat hubungan Washington dengan kerajaan tersebut, dengan mengatakan bahwa, bahkan setelah menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memasoknya dengan senjata, Arab Saudi telah membelakangi AS.“Saya pikir inti dari penjualan senjata ke negara-negara Teluk --terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia mereka, Perang Yaman yang tidak masuk akal, bekerja melawan kepentingan AS di Libya, Sudan, dll-- adalah ketika krisis internasional datang, Teluk dapat memilih Amerika daripada Rusia/China, ” Murphy memposting di Twitter pada hari Rabu.Juga dalam sebuah wawancara dengan CNBC, dia menyerukan “evaluasi ulang” hubungan dengan Arab Saudi.“Saya pikir sudah waktunya untuk evaluasi ulang besar-besaran aliansi AS dengan Arab Saudi,” kata ketua subkomite hubungan luar negeri Senat di Timur Tengah.Arab Saudi adalah pelanggan terbesar untuk peralatan militer buatan AS, dengan pesanan miliaran dolar yang disetujui oleh Departemen Negara dan Pertahanan setiap tahun. Pada bulan Agustus, pemerintahan Biden mengumumkan penjualan pencegat dan peralatan rudal Patriot ke Arab Saudi senilai hingga $3,05 miliar.Administrasi Biden khawatir bahwa penurunan produksi minyak dapat mendorong harga bensin tepat sebelum pemilihan paruh waktu AS 8 November, ketika Demokrat akan mempertahankan kendali mereka atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.[IT/AR]