Bukan tentang Hijab atau Hak-hak Perempuan; AS Memaksa Iran untuk Tunduk

Islam Times - Dalam sebuah artikel yang dimuat hari ini di laman Press TV, Elijah J. Magnier menyimpulkan bahwa sebenarnya Amerika Serikat berusaha menundukkan Iran dengan dalih yang dibuar-buat. Kali ini dengan dalih hijab dan hak perempuan.

Elijah, seorang veteran koresponden perang, memulai tulisannya dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa pihaknya tengah bersiap menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam Iran karena apa yang disebut "pelanggaran hak asasi manusia".Tak ketinggalan, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga mengumumkan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap 25 individu dan sembilan entitas di Iran karena apa yang dia sebut sebagai "tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional".Tapi apakah ini benar-benar tentang hak asasi manusia atau fakta bahwa Iran menolak menyerah pada hegemoni Barat, tanya Elijah.Pada tahun 1979, kemenangan Revolusi Islam menandai berakhirnya campur tangan Barat di Iran. Sejak itu, AS telah memberlakukan gelombang sanksi terhadap lembaga pemerintah Iran, sistem keuangan, individu, bank sentral, dan perusahaan pelayaran.Washington tidak membedakan antara apa yang diklasifikasikan sebagai pemerintah "moderat" atau "ekstremis" Iran. Washington memukul rata mereka karena mereka menolak tunduk pada hegemoni AS.Selama 43 tahun terakhir, melalui saluran langsung dan tidak langsung, Barat menawari Iran untuk meninggalkan perjuangan Palestina, menghentikan permusuhan terhadap rezim Israel dan secara umum mengakhiri dukungan terhadap negara tertindas, lemah dan rentan di seluruh dunia. Sebagai gantinya, AS memastikan Iran akan terus menjadi sekutu Barat, dan akan mengendalikan Timur Tengah seperti Shah Iran yang sempat dijuluki sebagai "polisi Timur Tengah" AS.Republik Islam menolak semua tawaran tersebut. Sebaliknya, menyerahkan misi diplomatik Israel di Teheran ke Organisasi Pembebasan Palestina, dan memberikan nama Palestina ke jalan yang menjadi tuan rumah kedutaan (Palestine Street No. 347) di ibukota Iran.Selama bertahun-tahun, beberapa pemerintah Iran, yang terbaru di bawah Hassan Rouhani, percaya bahwa AS atau Eropa menginginkan hubungan komersial, ekonomi, dan diplomatik penuh dengan Teheran.Begitulah pembicaraan nuklir diluncurkan dan berpuncak pada kesepakatan 2015. Namun, persyaratannya tidak pernah sepenuhnya dihormati oleh pemerintahan Obama (yang menandatanganinya), atau oleh Eropa, yang menarik dukungan dari Iran segera setelah Donald Trump membatalkan kesepakatan pada 2018.Iran, menurut Elijah, adalah satu-satunya negara di Asia Barat yang tidak menyetujui hegemoni AS bahkan ketika Rusia dan China mengakui dominasi AS dari tahun 1991 hingga 2015 ketika Moskow terlibat dalam perang Suriah.Iran adalah satu-satunya negara "pemberontak" di Asia dan Timur Tengah, menantang apa yang disebut negara terbesar dan paling kuat di dunia.Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, selalu menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang perilaku tidak konstruktif Barat terhadap Iran dan menekankan untuk memahami pelajaran penting: Amerika tidak akan tidur selama Iran kuat dan Israel takut jika Iran menjadi kuat.Ayatollah Khamenei tidak pernah percaya bahwa presiden AS yang "Demokrat" akan lebih baik daripada seorang "Republik" karena permusuhan AS terhadap Iran terus ditularkan dari satu pemerintahan Amerika ke pemerintahan lainnya.Keliru, kata Elijah, jika sebagian orang menganggap bahwa dalam pemerintahan Amerika ada yang disebut pejabat "pro-Iran", seperti Robert Malley, utusan khusus untuk negosiasi nuklir. Sebaliknya, ada tendensi keras terhadap Iran. Ketika Rusia menentang unilateralisme global dan mengumumkan bahwa mereka "akan berdiri bersama Iran dan China dalam menghadapi hegemoni AS," tren ini ditekankan.Di bawah pemerintahan Sayyed Ebrahim Raeisi, Iran memilih untuk mengadopsi "ekonomi perlawanan" dan mengalihkan perdagangan dan pembangunan ekonomi dari Barat (yang hanya mewakili 11 persen dari populasi dunia) dan menuju dua pertiga dunia.Elijah melanjutkan, perilaku Eropa membuktikan kurangnya kesiapan untuk melepaskan diri dari hegemoni AS, di mana para pemimpin Eropa telah menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara keputusan mereka dan memenuhi kebutuhan populasi mereka. Keputusan yang diambil oleh sebagian besar negara Eropa tidak sesuai dengan kesejahteraan penduduk Eropa, memicu kurangnya energi dalam negeri, kenaikan harga kebutuhan pertama, dan inflasi yang parah karena boikot pasokan gas Rusia (dan segera minyak).Eropa percaya bahwa masalahnya adalah masalah dunia dan bahwa masalah dunia bukanlah masalahnya. Teori ini didasarkan pada pendekatan kolonial yang dipakai berabad-abad lalu melawan populasi yang lebih lemah; tetapi tidak lagi berlaku saat ini.Oleh karena itu, kemarahan terhadap Iran adalah karena perlawanannya terhadap kolonialisme Barat yang endemik dan karena negara itu telah memutuskan untuk membangun ekonomi dan pertahanannya dari ketergantungan Barat. Untuk ini, kesepakatan nuklir tidak lagi menjadi prioritas utama Teheran, meski tak ditinggalkan. Namun, pihaknya siap untuk kembali ke sana jika itu tidak mempengaruhi keamanan nasional Iran.Akhirnya, Washington menyadari apa yang dipertaruhkan dan gagal memaksa Iran. Olrh ksrena itu, papar Elijah, Washington beralih ke hobi favoritnya; menjadikan isu "hak asasi manusia" dan "demokrasi" sebagai alasan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Iran.Sebuah surat terbuka yang diterima oleh Menteri Luar Negeri Trump Rex Tillerson pada Februari 2018 menginstruksikannya bahwa "Amerika tidak menggunakan (isu) pelanggaran hak asasi manusia terhadap sekutunya, melainkan terhadap musuh-musuhnya seperti Iran, China, Kuba, Rusia, dan Korea Utara."Selain itu, di depan Kongres AS, Senator Christopher Murphy mengakui bahwa negaranya "memberikan izin untuk pelanggaran hak asasi manusia sekutunya dengan imbalan pasokan energi yang berkelanjutan untuk melayani kepentingan Amerika Serikat."Dengan demikian, narasi "hak asasi manusia" memiliki arti yang berbeda ketika digunakan secara selektif oleh AS: ia menjadi sinonim dengan "perubahan rezim" dan "revolusi warna" ketika negara yang bersangkutan tidak menyerah atau tunduk pada tuntutan dan kebijakan Amerika. Seperti peristiwa baru-baru ini di Iran, manifestasinya menjadi "kerusuhan", dengan penikaman petugas keamanan, pembakaran ambulans, dan perusakan properti publik dan pribadi.Namun, di Iran, manifestasi tidak diperlakukan seperti pengunjuk rasa "Gilets Jaunes" Prancis, ketika praktik polisi jauh melampaui tingkat apa pun yang dapat diterima dalam demokrasi Barat. Atau bahkan ke AS di mana setidaknya 1.049 warga sipil tewas di dalam kantor polisi pada tahun lalu. Di Iran, manifestasi secara khusus diterima dengan tangan terbuka oleh media arus utama, di bawah pengaruh para pemimpin barat, untuk mengubah reaksi marah sekelompok orang menjadi "kehendak penduduk untuk mengubah rezim saat ini."Ini bukan pertama kalinya Iran menghadapi manipulasi AS atas manifestasi jalanan Iran yang marah, dan itu pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, jelas bahwa permusuhan AS terhadap Iran akan berlanjut sampai dominasi global Washington berakhir.Selain itu, lanjut Elijah, bahkan pertukaran tahanan baru-baru ini antara AS dan Iran tidak ada hubungannya dengan pemulihan hubungan antara kedua negara. Sebaliknya, itu adalah keberhasilan diplomasi Iran, yang menerima tawaran AS untuk menukar tahanan dan memulihkan uang curiannya yang dipegang oleh negara-negara (Korea Selatan dan lainnya), yang tunduk pada sanksi sepihak dan ilegal AS.AS dan sekutunya, simpul Elijah, telah gagal memahami bahwa ideologi Iran konsisten dan kuat. Ini juga bukan tentang cadar atau hak-hak perempuan. Apa pun yang dilakukannya, AS secara nyata tidak berdaya mematahkan keinginan Iran dan memaksa Iran bertekuk lutut: tetapi tentu saja AS tidak akan berhenti berusaha.[IT/AR]