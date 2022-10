Biden Peringatkan Putin 'Tidak Bercanda' tentang Ancaman Nuklir

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden memperingatkan risiko nuklir "Armageddon" berada pada level tertinggi sejak krisis rudal Kuba pada tahun 1962 dan mengatakan dia mencoba untuk menguraikan "off-ramp" Vladimir Putin untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.

Berbicara pada penggalangan dana di New York pada Kamis (6/10) malam, Biden mengatakan presiden Rusia "tidak bercanda" tentang "potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata biologi atau kimia karena militernya bisa dikatakan berkinerja buruk secara signifikan".“Kami belum menghadapi prospek Armageddon sejak [Presiden John] Kennedy dan krisis rudal Kuba,” kata Biden, menambahkan bahwa “kami memiliki ancaman langsung dari penggunaan senjata nuklir jika faktanya hal-hal terus berlanjut di jalur yang mereka tuju. ”.Biden mengatakan dia berusaha menemukan cara agar Putin mundur. “Saya mencoba mencari tahu: apa yang dimaksud dengan off-ramp Putin?” kata Biden. "Di mana dia menemukan jalan keluar?"Pejabat AS selama berbulan-bulan telah memperingatkan 'prospek' bahwa Rusia diduga dapat menggunakan senjata pemusnah massal di Ukraina, meskipun pernyataan Biden menandai peringatan paling keras yang dikeluarkan oleh pemerintah AS tentang taruhan nuklir.Namun, baru-baru ini minggu ini, para pejabat AS mengatakan mereka tidak melihat perubahan pada kekuatan nuklir Rusia yang akan membutuhkan perubahan dalam sikap siaga pasukan nuklir AS."Kami belum melihat alasan untuk menyesuaikan postur nuklir strategis kami sendiri, kami juga tidak memiliki indikasi bahwa Rusia sedang bersiap untuk segera menggunakan senjata nuklir," kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.[IT/r]