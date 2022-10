Apa Isi Teks Amandemen Lebanon pada Proposal Hochstein?

IslamTimes - Lebanon telah meminta beberapa amandemen pada proposal tertulis yang disiapkan oleh Utusan Energi AS Amos Hochstein tentang sengketa maritim dengan entitas Zionis.

Wakil Ketua Elias Bou Saab, yang ditugaskan oleh Presiden Michel Aoun untuk mengawasi pembicaraan yang dimediasi AS, menyerahkan catatan Lebanon tentang proposal Hochstein kepada Kedutaan Besar AS di Beirut pada hari Selasa (4/10).Kedutaan AS, mengirimkan catatan tersebut kepada Hochstein, yang pada gilirannya mengirimkan salinannya ke entitas Zionis untuk membahasnya selama kabinet keamanan tingkat tinggi pada hari Kamis (6/10).Harian Lebanon Al-Akhbar mengungkapkan pada hari Kamis teks amandemen yang diminta oleh Lebanon. Al-Manar menyediakan versi bahasa Inggris dari catatan Lebanon yang dapat dibagi menjadi tujuh poin.Pertama: Lebanon meminta untuk mencoret istilah "Garis Biru" di tempat mana pun dalam proposal Hochstein yang mengacu pada perbatasan (selatannya). Ada pernyataan bahwa Lebanon berpegang teguh pada perbatasan internasionalnya.Kedua: Lebanon menekankan bahwa apa yang disebut "Garis Mengapung" tidak ada artinya karena tidak ada. Lebanon menganggap situasi saat ini di wilayah ini sebagai situasi de facto (faktual) yang tidak diakui secara hukum.Ketiga: Lebanon mengganti istilah "Prospek Sidon Selatan" dengan "Lapangan Sidon-Qana" dengan tambahan yang mengatakan bahwa lapangan tersebut "akan dikembangkan oleh Lebanon dan untuk kepentingan Lebanon."Keempat: Mengenai perusahaan yang akan memulai pengeboran di blok Lebanon, proposal Hochstein menetapkan bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi AS. Namun, Lebanon menolak hukuman ini dan menggantinya dengan: "Perusahaan-perusahaan itu tidak akan dikenakan sanksi internasional."Kelima, rancangan Hochstein mengatakan bahwa "Israel tidak bermaksud untuk menentang" tindakan apa pun yang diambil di Lapangan Qana di area di luar Garis 23. Lebanon meminta untuk mengubah kalimat ini menjadi: "Israel tidak menentang dan tidak akan menentang." Lebanon juga mengubah, di paragraf lain, kata yang sama – "tidak bermaksud menentang" – mengenai permintaan izin untuk bekerja di lapangan. Dalam konteks ini, Lebanon menekankan bahwa kesepakatan dengan perusahaan TotalEnergies Prancis tidak akan terkait dengan kesepakatan perusahaan dengan entitas Zionis.Keenam, Lebanon mengajukan keberatan terhadap kata "kompensasi finansial" antara perusahaan yang beroperasi dan entitas Zionis, dan menekankan bahwa apa yang akan terjadi, merupakan "penyelesaian finansial" yang tidak ada hubungannya dengan Lebanon."Lebanon tidak peduli dengan penyelesaian ini dan jika kesepakatan antara perusahaan dan entitas musuh tertunda, itu tidak akan mempengaruhi aktivitas pengeboran di Blok 9, yang akan segera dimulai terlepas dari penyelesaian ini."Ketujuh, draf Hochstein menyatakan bahwa AS akan berkontribusi untuk memfasilitasi pekerjaan perusahaan yang beroperasi setelah perjanjian. Lebanon meminta agar hukuman diubah menjadi: "AS berkomitmen untuk memfasilitasi pekerjaan perusahaan secara langsung setelah finalisasi kesepakatan."