Manuver 'Israel' saat Lebanon Menunggu Sikap Resmi tentang Kesepakatan Maritim

IslamTimes - Lebanon menunggu sikap resmi dari Utusan Energi AS Amos Hochstein mengenai kesepakatan maritim, dengan beberapa media Israel meragukan hasil pertemuan kabinet keamanan Zionis hari Kamis (6/10).

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pada hari Jumat (7/10) bahwa Beirut "sedang menunggu hasil dari kontak yang dibuat Hochstein dengan pihak Zionis Israel" mengenai masalah ini.Dalam sambutannya setelah pertemuan dengan Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki, Presiden Aoun mengatakan: “Hasilnya akan menentukan arah negosiasi tidak langsung untuk membatasi perbatasan laut selatan.”Sementara itu, Ketua Parlemen Nabih Berri mengumumkan bahwa “Lebanon tidak mendengarkan bocoran media, melainkan fakta yang seharusnya diumumkan oleh mediator AS yang secara eksklusif memiliki kontak dengan kami.”Dalam sambutannya yang dibawakan oleh Al-Manar pada Jumat (7/10) pagi, Ketua Parlemen Berri menggambarkan modifikasi Libanon pada Hochstein sebagai minor, mencatat bahwa mereka telah didiskusikan dengan utusan AS sebelum secara resmi disampaikan.“Apa yang terjadi sekarang adalah pertempuran elektoral dan lokal Israel yang tidak kami khawatirkan.”“Lebanon menunggu tanggapan resmi dari Hochstein untuk melanjutkan,” pembicara Lebanon menyimpulkan.“Taktik menit terakhir oleh Zionis Israel”Sementara itu di entitas Zionis, media Zionis Israel menabuh genderang untuk sikap PM Israel Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gnatz.Tak lama setelah sumber diplomatik senior Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Lapid menolak perubahan yang diusulkan oleh Lebanon atas proposal Hochstein, Gantz memerintahkan pasukan Zionis Israel untuk waspada, dengan beberapa media Israel mengklaim bahwa entitas Zionis "bersiap untuk berperang dengan Hizbullah."“Israel bersiap untuk potensi eskalasi di utara,” i24NEWS dan Ynet melaporkan, sementara The Jerusalem Post memberi judul artikelnya tentang masalah ini: “Zionis Israel siap berperang dengan Hizbullah setelah Lebanon meningkatkan tuntutan kesepakatan maritim.”Namun, media Israel lainnya meragukan keseriusan pengumuman yang dibuat oleh Lapid dan Gantz. Saluran 12 Israel mengatakan pengumuman itu adalah bagian dari "taktik menit terakhir", mencatat bahwa kesepakatan maritim kemungkinan akan ditandatangani selambat-lambatnya dua minggu.Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Brigjen. Jenderal (res) Yaakov Nagel mengatakan kepada harian Israel Hayom pada hari Kamis (6/10) bahwa entitas Zionis "masih jauh dari konfrontasi militer" di perbatasan utara.Editor Urusan Ibrani Al-Manar Hasan Hijazi mengatakan bahwa Tel Aviv juga menunggu sikap Hochstein, mengutip pernyataan Lapid yang dilaporkan oleh media Zionis Israel.Dalam sambutannya selama buletin berita Al-Manar pada hari Jumat, Hijazi mengatakan rezim Israel sekarang mencari strategi keluar menyusul retorika berangin terbaru yang diadopsi oleh pejabat Zionis.“Pernyataan oleh komentator Israel berfokus pada jam-jam terakhir pada pertimbangan pemilihan yang menjadi dasar sikap resmi Israel. Beberapa komentator menuduh pemimpin oposisi Israel Benjamin Netanyahu memanaskan perdebatan tentang kesepakatan maritim dengan mencampuradukkan antara masalah ini dengan pemilihan mendatang di entitas Zionis,” kata Hijazi.[IT/r]