Sensor Media Barat: NYT Memecat Jurnalis Palestina yang Mendukung Perlawanan

IslamTimes - Dalam rangka menutupi penjajah Zionis 'Israel' dan dalam langkah terbaru melawan kebebasan berbicara, New York Times memecat jurnalis foto Palestina Hosam Salem atas posting media sosial di mana dia menyatakan dukungan untuk perlawanan Palestina terhadap pendudukan Zionis'Israel' di negaranya.

Salem, seperti jurnalis Yahudi Amerika Katie Halper yang dipecat oleh Hill dua hari lalu, dilarang menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu yang berkaitan dengan rezim apartheid Zionis 'Israel' sementara pada saat yang sama mempertahankan pekerjaannya.Wartawan yang berbasis di Gaza telah bekerja sebagai pekerja lepas untuk outlet AS selama empat tahun, tetapi dipecat setelah organisasi pro-Zionis 'Israel' memberi tahu surat kabar itu ke posting Facebook di mana dia telah menyatakan dukungan untuk perlawanan Palestina.“Setelah bertahun-tahun meliput Jalur Gaza sebagai jurnalis foto lepas untuk The New York Times, saya diberitahu melalui kontak telepon tiba-tiba dari outlet AS bahwa mereka tidak akan lagi bekerja dengan saya di masa depan,” tulis Salem di Twitter.Salem mengatakan bahwa organisasi lobi 'Israel', Honest Reporting, yang ada untuk menyerang narasi Palestina di barat, berhasil mendiskreditkan dia dan dua jurnalis Palestina lainnya yang bekerja untuk Times.Secara rinci, dia mengatakan bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan laporan yang disiapkan oleh editor Belanda - yang memperoleh kewarganegaraan dari rezim Zionis dua tahun lalu dan bekerja untuk Honest Reporting.“Postingan saya yang disebutkan di atas juga berbicara tentang ketahanan rakyat saya dan mereka yang dibunuh oleh militer Zionis ‘Israel’ – termasuk sepupu saya – yang menggambarkan Pelaporan Jujur sebagai ‘teroris Palestina,'” kata Salem di Twitter.Menurut Salem, Honest Reporting tidak hanya berhasil mengakhiri kontraknya dengan The New York Times, tetapi juga secara aktif mencegah kantor berita internasional lainnya untuk berkolaborasi dengan dia dan dua rekannya.Dia menambahkan, “Apa yang terjadi adalah upaya sistematis untuk mendistorsi citra jurnalis Palestina sebagai tidak mampu dipercaya dan integritas, hanya karena kami meliput pelanggaran hak asasi manusia yang dialami rakyat Palestina setiap hari di tangan tentara Zionis 'Israel'."Sejak bergabung dengan Time pada 2018, Salem telah melaporkan peristiwa penting di Gaza, seperti protes mingguan di pagar perbatasan dengan pendudukan Zionis ‘Israel’. Dia melakukan penyelidikan atas pembunuhan Zionis 'Israel' terhadap perawat lapangan Razan Al-Najjar dan, baru-baru ini, serangan 'Israel' Mei 2021 di Jalur Gaza, yang menewaskan sedikitnya 254 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, 39 wanita dan 17 orang tua. [IT/r].