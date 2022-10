Pro Palestina, Jurnalis Foto Gaza Dipecat New York Times

Islam Times - Jurnalis foto Palestina Hosam Salem telah dipecat oleh New York Times karena menyatakan dukungan untuk Perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel, Al-Bawaba melaporkan.

Rincian pemecatannya diungkapkan oleh Salem sendiri dalam sebuah pernyataan yang diposting di media sosial, yang salinannya dikirim ke The Palestine Chronicle.“Setelah bertahun-tahun meliput Jalur Gaza sebagai jurnalis foto lepas untuk New York Times, saya diberitahu melalui panggilan telepon tiba-tiba dari outlet AS bahwa mereka tidak akan lagi bekerja dengan saya di masa depan,” tulis Salem.Jurnalis yang berbasis di Gaza, yang telah bekerja sebagai pekerja lepas untuk outlet Amerika sejak 2018, diberhentikan setelah berkas yang disusun oleh kelompok pro-Israel, menuduh Salem antisemitisme, dipresentasikan ke NYT.“Seperti yang saya pahami kemudian,” katanya, “keputusan itu dibuat berdasarkan laporan yang disiapkan oleh editor Belanda – yang memperoleh kewarganegaraan Israel dua tahun lalu – untuk situs web bernama Honest Reporting.”Salem menambahkan bahwa “Honest Reporting tidak hanya berhasil mengakhiri kontrak saya dengan The New York Times, namun juga secara aktif mencegah kantor berita internasional lainnya untuk berkolaborasi dengan saya dan dua rekan saya.”“Apa yang sedang terjadi,” Salem menyimpulkan, “adalah upaya berkelanjutan dan sistematis untuk mendistorsi citra jurnalis Palestina sebagai tidak dapat dipercaya dan berintegritas, hanya karena kami meliput pelanggaran hak asasi manusia yang dialami rakyat Palestina setiap hari di tangan tentara Israel.”[IT/AR]