Suriah Mengecam Pencurian Minyak Washington 

Islam Times - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah pada Sabtu mengutuk penjarahan minyak Suriah oleh pasukan militer AS, mendesak Washington menarik pasukan ilegalnya dari wilayah negara Arab itu.

Dalam sebuah posting di halaman Twitter-nya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk penjarahan minyak negara itu melalui perbatasan Suriah-Irak sebagai “tindakan pembajakan dan upaya untuk kembali ke era kolonial,” mendesak DK PBB untuk mengecam tindakan tersebut danmengakhirinya.Sementara itu, Washington dilaporkan terus menjarah sumber daya energi Suriah, dengan puluhan truk tanker untuk menyelundupkan minyak mentah dari provinsi timur laut Hasakah ke pangkalan-pangkalan di Irak di mana pasukan dan pelatih Amerika ditempatkan.Mengutip sumber-sumber lokal di kota al-Ya'rubiyah, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa konvoi 50 kapal tanker, sarat dengan minyak dari wilayah Jazira yang kaya energi, meninggalkan Suriah melalui perbatasan ilegal Mahmoudiya pada hari Jumat, dan menuju Irak.SANA mencatat bahwa militan yang disponsori AS dan dipimpin Kurdi yang terkait dengan apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah telah membantu pasukan AS dalam pencurian minyak mentah Suriah selama beberapa minggu terakhir.Perkembangan itu terjadi seminggu setelah militer AS menyelundupkan minyak curian Suriah ke wilayah Irak utara.SANA melaporkan bahwa pasukan pendudukan Amerika, di bawah perlindungan kendaraan lapis baja, menggunakan 14 kapal tanker untuk menjarah sumber daya alam negara Arab itu melalui penyeberangan perbatasan ilegal al-Waleed.Kantor berita itu menambahkan bahwa 85 kapal tanker militer AS telah menyelundupkan ribuan liter minyak mentah Suriah ke Irak utara melalui penyeberangan ilegal Mahmoudiya sehari sebelumnya.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIL atau ISIS).Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan penyebaran itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump pada beberapa kesempatan mengakui bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab karena kekayaan minyaknya.Pada 21 September, China meminta Amerika Serikat untuk berhenti menjarah sumber daya nasional Suriah dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara Arab itu.[IT/AR]