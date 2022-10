Analis: Sanders dan Lainnya Mungkin Berhasil Menghilangkan Dukungan Militer untuk Monarki Saudi

IslamTimes - Senator Independen AS Bernie Sanders dan lainnya mungkin berhasil menghilangkan dukungan militer untuk monarki Saudi, menurut seorang komentator politik Amerika di Oregon.

Charles Dunaway membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu (8/10) setelah Sanders menyerukan penarikan pasukan Amerika dari Arab Saudi dan diakhirinya bantuan militer ke kerajaan konservatif untuk menurunkan produksi minyak.“Jika Arab Saudi, salah satu pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia, ingin bermitra dengan Rusia untuk mendongkrak harga gas AS, itu bisa membuat Putin mempertahankan monarkinya,” kicau senator Vermont hari Jumat setelah blok OPEC+ mengumumkan memotong produksi minyak harian.“Kita harus menarik semua pasukan AS keluar dari Arab Saudi, berhenti menjual senjata kepada mereka & mengakhiri kartel minyak penetapan harga,” tambahnya.Dalam langkah terkait, sekelompok anggota parlemen telah memperkenalkan RUU baru yang bertujuan untuk mengakhiri dukungan militer AS ke Arab Saudi.Perwakilan DPR Tom Malinowski, Sean Casten dan Susan Wild meluncurkan mosi pada hari Rabu.“Kami tidak melihat alasan mengapa pasukan dan kontraktor Amerika harus terus memberikan layanan ini kepada negara-negara yang secara aktif bekerja melawan kami,” kata mereka.Beberapa anggota Kongres Demokrat memiliki komentar serupa tentang pengumuman tersebut, yang siap untuk memberikan sanksi balasan terhadap minyak Rusia dan berpotensi menaikkan harga gas menjelang pemilihan paruh waktu AS.“Sekali lagi, segelintir Senator AS menyerukan diakhirinya bantuan militer ke Arab Saudi. Awal tahun ini, Senator yang sama mencoba dan gagal untuk mengurangi dukungan militer untuk kerajaan Saudi karena perang melawan Yaman. Upaya serupa dilakukan setelah pemecatan Jamal Ahmad Khashoggi,” kata Dunaway.“Dalam setiap kasus sebelumnya, upaya ini telah gagal tetapi kali ini AS berada dalam posisi yang jauh berbeda. Provokasi AS/NATO di Ukraina telah memaksa Rusia dan memicu perang yang dapat mengakibatkan berakhirnya hegemoni Amerika. Sayangnya bagi AS, penggunaan sanksi ilegal secara liberal telah menghilangkan beberapa negara OPEC+ utama sebagai pemasok,” katanya.“Dengan pemilihan yang tinggal 4 minggu lagi, dan harga gas AS lebih dari $5/galon di beberapa negara bagian utama, rezim Biden akan berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk mengambil beberapa tindakan, atau setidaknya memberi pemilih persepsi bahwa mereka mengambil tindakan,” katanya menambahkan.Jajak pendapat ABC News-Washington Post, yang diproduksi oleh Langer Research Associates dan diterbitkan pada 25 September, menemukan bahwa dua pertiga pemilih AS berpikir bahwa pemilihan paruh waktu yang akan datang pada bulan November lebih penting daripada paruh waktu sebelumnya.Jajak pendapat menemukan bahwa 67 persen pemilih merasa memberikan suara di tengah semester lebih penting daripada di pemilu sebelumnya, dengan 35 persen mengatakan tahun ini "jauh" lebih penting.“Pembentukan kebijakan luar negeri yang didominasi neocon di Washington tampaknya telah menghilangkan diplomasi sebagai pilihan karena menyiratkan kesediaan untuk berkompromi. Sebaliknya, kita melihat tekanan dan ancaman terus-menerus terhadap mereka yang gagal mematuhi, atau tuntutan keterlaluan yang dibuat dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Kasus ini berbeda,” kata analis.“Mengingat peran kunci yang dimainkan Saudi di Asia Barat, khususnya dalam mendukung Israel dan oposisi terhadap Iran, tampaknya tidak mungkin Senator Sanders dan lainnya akan berhasil menghapus dukungan militer untuk monarki,” pungkasnya.Undang-undang yang diperkenalkan di DPR oleh Perwakilan Sean Casten (D-Ill.), Tom Malinowski (D-N.J.) dan Susan Wild (D-Pa.) akan menghapus pasukan Amerika dan perangkat keras militer dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.Demokrat nomor dua di Senat, Senator Dick Durbin, juga menuntut pengesahan undang-undang minggu ini, dan menyuarakan dukungan untuk evaluasi ulang yang lebih luas dari hubungan Washington-Riyadh, secara khusus mencari “pertanyaan yang belum terjawab” tentang peran negara Saudi di serangan 9/11."Keluarga kerajaan Saudi tidak pernah menjadi sekutu yang dapat dipercaya dari bangsa kita," kata Durbin, Kamis. “Sudah waktunya bagi kebijakan luar negeri kita untuk membayangkan dunia tanpa aliansi ini dengan para pengkhianat kerajaan ini.”Pemimpin Mayoritas Senat AS Charles Schumer menegur Arab Saudi. Senator senior Demokrat dari New York mengancam Arab Saudi, dengan mengatakan Riyadh akan membayar harga untuk apa yang disebutnya "tindakan sangat sinis" dalam mendukung pemotongan 2 juta barel pasokan minyak, yang akan memberi lebih banyak tekanan pada ekonomi Amerika.“Apa yang dilakukan Arab Saudi untuk membantu Putin terus mengobarkan perang keji dan keji melawan Ukraina akan lama dikenang oleh orang Amerika. Kami mencari semua alat legislatif untuk menangani tindakan yang mengerikan dan sangat sinis ini, termasuk RUU NOPEC,” tweet Schumer pada hari Jumat.[IT/r]