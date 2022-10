Sebuah Kesalahan dan Kegagalan: Pemotongan Minyak Saudi Menghantam Jangkauan Biden

Islam Times - Presiden AS Joe Biden telah secara efektif mengakui kegagalan salah satu pertaruhan kebijakan luar negerinya yang terbesar dan paling memalukan: bentrokan dengan pemimpin de facto Arab Saudi, putra mahkota yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Dilansir Nahar Net pada hari Jumat, pertemuan canggung Biden dengan Mohammed bin Salman pada bulan Juli adalah upaya rendah hati untuk memperbaiki hubungan dengan kekuatan minyak paling berpengaruh di dunia pada saat AS sedang mencari bantuan dalam menentang invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan lonjakan harga minyak.Benjolan tinju tiga bulan lalu diikuti oleh tamparan wajah minggu ini dari Pangeran Mohammed: pengurangan produksi minyak besar-besaran oleh produsen OPEC dan Rusia yang mengancam untuk mempertahankan produsen minyak Rusia dalam perangnya di Ukraina, mendorong inflasi lebih tinggi, dan mendorong harga gas kembali ke tingkat kemarahan pemilih tepat sebelum paruh waktu AS, melemahkan prospek pemilihan Biden dan Demokrat.Ditanya tentang tindakan Arab Saudi, Biden mengatakan kepada wartawan Kamis bahwa itu "mengecewakan, dan dikatakan ada masalah" dalam hubungan AS-Saudi.Sejumlah Demokrat di Kongres meminta AS pada Kamis untuk merespon dengan menarik kembali penyediaan senjata dan perlindungan militer AS yang telah berlangsung puluhan tahun untuk Arab Saudi, menuduh bahwa Pangeran Mohammed telah berhenti menjaga hubungan strategis lebih dari 70 tahun dengan AS. Hubungan itu didasarkan pada AS yang memberikan perlindungan kepada kerajaan dari musuh-musuh luarnya, dan di Arab Saudi menyediakan pasar global dengan minyak yang cukup untuk menjaga mereka tetap stabil.Menyebut pengurangan produksi minyak sebagai "tindakan bermusuhan," Perwakilan Demokrat New Jersey Tom Malinowski memimpin dua anggota parlemen lainnya dalam memperkenalkan undang-undang yang akan menarik pasukan AS dan baterai rudal Patriot keluar dari Kerajaan."Apa yang dilakukan Arab Saudi untuk membantu Putin terus mengobarkan perang keji melawan Ukraina akan lama dikenang oleh orang Amerika," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, menambahkan, "Kami sedang mencari semua alat legislatif untuk menangani masalah yang mengerikan ini dan tindakan yang sangat sinis."AS tidak memiliki rencana saat ini untuk menarik personel atau peralatan militer dari Arab Saudi, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel, Kamis.Kongres dan pemerintah bereaksi terhadap pengumuman pemotongan yang lebih besar dari perkiraan sebesar 2 juta barel per hari oleh kelompok OPEC-plus, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia. Pengurangan produksi kemungkinan akan menaikkan harga, memperkuat pendapatan minyak yang digunakan Rusia untuk terus mengobarkan perangnya di Ukraina meskipun ada sanksi internasional yang dipimpin AS dan selanjutnya mengguncang ekonomi global yang sudah berjuang dengan pasokan energi yang minim.Menteri perminyakan Saudi Abdulaziz bin Salman, saudara tiri putra mahkota, bersikeras pada sesi OPEC-plus tidak ada "perang" dalam tindakan tersebut.Pemerintah AS mengatakan sedang mencari cara untuk menumpulkan dampak keputusan OPEC, dan mencatat bahwa harga di kilang bensin masih turun dalam beberapa bulan terakhir.Penjualan senjata asing pada akhirnya adalah persetujuan atau penolakan Kongres, kata seorang pejabat AS pada hari Kamis, jadi terserah kepada anggota parlemen untuk memilih apakah akan mencoba memotong senjata AS ke Arab Saudi. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pendapat pemerintah tentang masalah tersebut.Pejabat itu menyebut perjalanan Biden ke Arab Saudi, dan pertemuan dengan para pemimpin Timur Tengah di sana, langkah-langkah untuk membangun hubungan di seluruh kawasan, dan mengatakan pertemuan Biden dengan putra mahkota sejalan dengan sesi tatap muka lainnya dengan sekutu, saingan, dan musuh, termasuk Putin.Sebagai kandidat, Biden telah membuat janji yang penuh semangat untuk menjadikan keluarga kerajaan Saudi sebagai "paria" atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama pembunuhan pejabat Saudi terhadap jurnalis yang berbasis di AS, Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.Komunitas intelijen AS secara resmi menyimpulkan bahwa Pangeran Mohammed, yang memegang sebagian besar kekuasaan di Arab Saudi menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia, Raja Salman, telah memerintahkan atau menyetujui pembunuhan Khashoggi.Biden sebagai presiden mengecewakan para aktivis HAM ketika dia memilih untuk tidak menghukum Pangeran Mohammed secara langsung, mengutip posisi seniornya di kerajaan dan kemitraan strategis AS dengan Arab Saudi.Kemudian invasi Rusia ke Ukraina pada Februari memperburuk pasar minyak global yang sudah ketat, menaikkan harga bensin dan inflasi secara keseluruhan. Sekutu Israel dan beberapa di pemerintahan berpendapat bahwa kelancaran hubungan antara Riyadh dan Washington harus menjadi prioritas AS.Ketika harga minyak naik dan peringkat jajak pendapat Biden turun lebih jauh, pejabat senior pemerintah mulai bolak-balik ke Teluk, berusaha menenangkan kemarahan Pangeran Mohammed atas pernyataan kampanye Biden dan temuan AS dalam pembunuhan Khashoggi. Itu menyebabkan Biden melakukan kunjungan pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi pada bulan Juli, menempatkan prestise presiden di balik upaya untuk mendapatkan hubungan AS-Saudi, membuat hubungan AS-Saudi, dan pasokan minyak global, kembali ke tanah yang lebih stabil.Di Jeddah, Biden berhenti menawarkan jabat tangan yang sangat dinanti. Alih-alih, Biden yang tampak lebih lemah dan lebih bungkuk dibandingkan dengan Pangeran Mohammed, yang berusia akhir 30-an, mencondongkan tubuh untuk menawarkan tinjuan khas yang tidak sesuai dengan karakternya. Pangeran Muhammad membalas. Senyum muncul di wajah kedua pria itu saat buku-buku jari mereka bersentuhan sekilas.Para kritikus menyayangkan upaya Biden terhadap seorang pangeran yang dituduh memerintahkan pemenjaraan, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap mereka, bahkan sesama bangsawan dan anggota keluarga, yang menentangnya atau mengungkapkan pandangan yang berbeda.Senior al Jabri menuduh Pangeran Mohammed mengirim regu pembunuh untuk mengejarnya pada 2018, dan menahan dua anaknya untuk mencoba memaksanya kembali. Pangeran Mohammed membantah melakukan kesalahan langsung, meskipun dia mengatakan sebagai pemimpin Saudi dia menerima tanggung jawab atas peristiwa di bawah pengawasannya.Khalid al Jabri, yang seperti ayahnya sekarang tinggal di pengasingan, menawarkan argumen yang digemakan oleh para pembela hak asasi, anggota parlemen Demokrat, dan lainnya, “Itu salah satu kelemahan utama kebijakan Biden sejauh ini, bahwa dalam pemulihan hubungan AS-Saudi semacam ini, telah miring, itu merupakan konsesi satu arah. Dan itu tidak berhasil untuk MBS."Arab Saudi telah membuat beberapa langkah yang menguntungkan AS sejak kunjungan Biden. Arab Saudi termasuk di antara perantara yang baru-baru ini memenangkan pembebasan dua orang Amerika dan orang asing lainnya yang ditangkap oleh Rusia saat mereka berjuang untuk Ukraina. Dan OPEC-plus membuat sedikit peningkatan dalam produksi minyak tak lama setelah kunjungan tersebut. Pejabat AS mengutip kesepakatan Arab Saudi untuk mengizinkan penerbangan sipil Israel ke wilayah Saudi sebagai salah satu keuntungan dari perjalanan Biden.Namun, pengurangan produksi minyak berikutnya telah jauh mengimbangi kenaikan sebelumnya. Pangeran Mohammed dan pejabat Saudi lainnya juga terus menjalin hubungan hangat dengan pejabat Rusia. Dan para pembela HAM menunjuk pada serangkaian hukuman penjara beberapa dekade yang dijatuhkan kepada pria dan wanita Saudi atas kebebasan berbicara yang paling ringan, terutama tweet, sejak kunjungan Biden.Pada November, pemerintahan Biden harus memutuskan apakah akan membuat konsesi besar lainnya kepada sang pangeran. Pengadilan AS menetapkan batas waktu bagi AS untuk menentukan apakah akan mempertimbangkan untuk setuju atau tidak setuju dengan pengacara Pangeran Mohammed bahwa pangeran memiliki kekebalan hukum dari gugatan di pengadilan federal AS atas pembunuhan Khashoggi.Anggota parlemen dijadwalkan keluar dari Washington sampai setelah pemilihan paruh waktu 8 November dan ketika mereka kembali akan fokus pada pendanaan badan-badan federal untuk tahun fiskal penuh hingga September 2023. Prospek Kongres yang lumpuh mengambil RUU yang diperkenalkan oleh Malinowski dan dua anggota parlemen lainnya sedikit.Naiknya harga gas akan menjadi berita buruk bagi Partai Demokrat menuju bentangan terakhir pemilihan paruh waktu, sementara Partai Republik tetap bersemangat untuk memanfaatkan inflasi yang tinggi selama beberapa dekade dan meningkatnya biaya hidup, dengan harga gas yang tinggi menjadi pengingat konstan ketika pemilih mengisi tangki mereka.Senator Dick Durbin, Demokrat peringkat kedua tertinggi di Senat, memiliki salah satu reaksi yang lebih pedas terhadap pengumuman OPEC."Dari pertanyaan yang belum terjawab tentang 9/11 & pembunuhan Jamal Khashoggi, hingga berkonspirasi dengan Putin untuk menghukum AS dengan harga minyak yang lebih tinggi, keluarga kerajaan Saudi tidak pernah menjadi sekutu yang dapat dipercaya untuk negara kita. Sudah waktunya bagi kebijakan luar negeri kita untuk membayangkan dunia tanpa aliansi mereka," cuitnya di Twitter, Kamis.[IT/AR]