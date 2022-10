Kemenlu: China Menentang Sanksi Ilegal AS terhadap Iran

Islam Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing menentang sanksi "ilegal" yang dijatuhkan Amerika Serikat pada Iran dengan dalih kerusuhan yang sedang berlangsung di negara itu setelah kematian seorang wanita muda Iran di rumah sakit setelah ditangkap polisi.

Mao Ning menyampaikan hal itu dalam konferensi pers reguler pada hari Minggu sebagai jawabn atas pertanyaan tentang langkah AS memberikan sanksi kepada pejabat Iran berdasarkan hukum domestiknya sendiri sambil mengancam terus menjatuhkan sanksi terhadap Iran dengan mengutip situasi di negara itu."China menentang sanksi sepihak ilegal AS terhadap Iran," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China seperti dilaporkan Press TV pada hari Minggu.Dia menambahkan bahwa negaranya juga menentang "campur tangan dalam urusan internal negara dengan dalih apa pun.""Kami menentang hasutan revolusi warna di negara-negara atas nama demokrasi dan hak asasi manusia," kata juru bicara itu.Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Kamis menjatuhkan sanksi pada tujuh pejabat Iran.Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan telah menjatuhkan sanksi antara lain terhadap Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Vahidi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Eisa Zarepour, menuduh Vahidi memerintahkan penindasan kerusuhan setelah kematian Mahsa Amini, dan Zarepour yang berupaya memblokir akses internet negara itu untu memperlambat protes.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kan'ani, pada hari Sabtu mengecam babak baru sanksi AS terhadap Republik Islam, dengan mengatakan larangan itu adalah "karakter kuat" dari apa yang disebut peraturan hak asasi manusia Amerika.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani mengecam putaran terakhir sanksi AS terhadap Republik Islam, dengan mengatakan larangan itu adalah "karakter kuat" dari apa yang disebut peraturan hak asasi manusia Amerika.“Setiap hari, daftar sanksi baru terhadap Iran diterbitkan dengan dalih tertentu. Kali ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan lima pejabat Iran lainnya diberi sanksi oleh pemerintah AS,” katanya.Protes atas kematian wanita Iran berusia 22 tahun, yang pingsan di kantor polisi pada 16 September dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit Teheran, meletus pertama kali di provinsi asalnya Kordestan dan kemudian di beberapa kota, termasuk Teheran.Segera setelah kematian Amini, Presiden Iran Ebrahim Raeisi memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kasus tersebut dan sebuah laporan resmi yang diterbitkan pada hari Jumat mengatakan kematian pria berusia 22 tahun itu disebabkan oleh penyakit, buka pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.[IT/AR]