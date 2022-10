Kremlin: Langkah OPEC Menyeimbangkan 'Kekacauan yang Diciptakan Amerika' 

Islam Times – Keputusan untuk memangkas produksi minyak yang dibuat awal pekan ini oleh OPEC dan sekutunya adalah “kemenangan untuk akal sehat,” kata Dmitry Peskov, sekretaris pers untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Saya tidak cenderung mengatakan bahwa ini adalah semacam kemenangan bagi kami. Tidak. Ini adalah kemenangan akal sehat,” katanya di saluran TV Russia-1, Minggu sepeeti dilaporkan Russia Today.Peskov mencatat bahwa Washington berusaha mendorong keputusannya tentang pasar minyak dan memanipulasi harga, bahkan dengan mengorbankan pasar energi global. Sebagian telah berhasil, tambahnya, setelah memanfaatkan cadangannya sendiri dan mempengaruhi UE untuk memperkenalkan batasan harga minyak dalam paket sanksi terbarunya. Namun, menurut juru bicara, OPEC+ dapat mengimbangi langkah-langkah tersebut.“Dan fakta bahwa [tindakan ini] dilawan oleh kerja yang seimbang, bijaksana dan terencana dari negara-negara yang mengambil posisi bertanggung jawab dalam OPEC+, termasuk negara kita, sangat bagus. Ini setidaknya sedikit menyeimbangkan kekacauan yang diciptakan Amerika,” tegas Peskov.OPEC+ mengumumkan awal pekan ini bahwa negara-negara yang tergabung dalam kelompok itu akan memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Pemotongan akan didistribusikan berdasarkan kuota di bawah kesepakatan OPEC+ pada Agustus 2022. Pembatasan produksi ditujukan untuk menstabilkan pasar minyak global menjelang penurunan permintaan musiman dan di tengah kekhawatiran resesi global.Sementara itu, menurut laporan, Rusia dapat memangkas produksinya lebih dari jumlah yang ditentukan oleh OPEC+ karena sanksi baru.Presiden AS Joe Biden menyatakan kekecewaannya dengan keputusan OPEC+, sementara kepala Departemen Keuangan AS, Janet Yellen, menyebut langkah itu "tidak membantu dan tidak bijaksana."[IT/AR]