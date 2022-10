Laporan: Badai Ian Menjadi yang Termahal Kedua dalam Sejarah AS 

IslamTimes - Badai Ian bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikan antara $53 miliar dan $74 miliar, menurut data yang dirilis pada hari Jumat (7/10) oleh perusahaan model RMS, yang memberikan perkiraan terbaik untuk kerusakan badai sebesar $67 miliar. Badai September adalah badai paling mahal dalam sejarah Florida dan paling mahal kedua yang pernah melanda AS.

Badai menyebabkan kerugian terberat yang pernah melanda Florida, dan hanya mengikuti Katrina untuk kerusakan secara nasionalProgram Asuransi Banjir Nasional mungkin menghadapi kerugian 10 miliar dolar dari banjir dan gelombang badai yang terkait dengan badai Kategori 4, kata perusahaan itu.Sementara gelombang badai menghanyutkan bangunan di dekat pantai dan hujan lebat membawa rekor tingkat banjir di seluruh bagian dalam rawa Florida, RMS memperkirakan bahwa angin topan setinggi 150 mil per jam (240 km/jam) bertanggung jawab atas sebagian besar kerusakan. Florida Power & Light memperingatkan pelanggan bahwa mereka bisa tanpa listrik untuk waktu yang lama. Seminggu setelah badai, sekitar 185.000 pelanggan masih menunggu listrik pulih.Badai Ian juga merupakan salah satu badai terburuk dalam hal korban manusia, merenggut sedikitnya 102 nyawa pada hari Jumat. Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa Ian mungkin menjadi badai "paling mematikan" dalam sejarah Florida dalam sambutannya pada Kamis (6/10) setelah menyatakan "bencana besar" di negara bagian itu.Kehancuran dari badai bulan lalu hanya dikerdilkan oleh Badai Katrina, yang menghancurkan New Orleans pada tahun 2005, menyebabkan kerusakan $65 miliar – setara dengan $89,7 miliar jika disesuaikan dengan inflasi. Sementara Katrina adalah yang paling mematikan yang melanda AS pada abad ke-21, merenggut 1.800 nyawa, itu tidak berarti dibandingkan dengan Badai Besar Galveston tahun 1900, yang dilaporkan menewaskan sebanyak 8.000 orang.Sampai Ian, tidak ada badai lain dalam catatan yang mendekati tingkat kerusakan properti yang sebanding dengan Katrina. Yang paling mahal berikutnya adalah Badai Ida tahun lalu, yang menyebabkan kerusakan $36 miliar, menurut Institut Informasi Asuransi.Data badai yang dikumpulkan oleh perusahaan jasa keuangan Aon menunjukkan bahwa badai semakin mahal dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak segera jelas apakah itu karena cuacanya sendiri lebih parah atau konstruksi lebih mahal dan garis pantai telah dibangun lebih banyak. Florida khususnya melihat gelombang besar penduduk baru selama pandemi Covid-19 ketika keluarga melarikan diri dari pembatasan yang lebih ketat di negara bagian seperti New York dan California untuk kebebasan komparatif dari Negara Bagian Sunshine.[IT/r]