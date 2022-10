Anggota Parlemen AS Ingin Menghukum Arab Saudi dan UEA

IslamTimes - Tiga anggota Kongres AS telah memperkenalkan RUU untuk menarik pasukan dan sistem pertahanan rudal dari Arab Saudi dan UEA sebagai tanggapan atas keputusan mereka untuk memangkas produksi minyak.

Para legislator menuduh monarki Teluk "berpihak pada Rusia"OPEC+, sekelompok negara penghasil minyak, pada Rabu (5/10) sepakat untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari, setara dengan 2% dari pasokan global.Keputusan itu dibuat ketika negara-negara Barat melanjutkan upaya untuk mengekang perdagangan minyak Rusia sebagai bagian dari sanksi atas konflik Ukraina, sementara juga bergulat dengan melonjaknya harga energi di dalam negeri.“Arab Saudi dan pengurangan drastis produksi minyak UEA, terlepas dari tawaran Presiden Biden ke kedua negara dalam beberapa bulan terakhir, adalah tindakan bermusuhan terhadap Amerika Serikat dan sinyal yang jelas bahwa mereka telah memilih untuk berpihak pada Rusia dalam perangnya melawan Ukraina,” Demokrat Sean Casten, Tom Malinowski, dan Susan Wild mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Kamis.Kedua negara telah lama mengandalkan kehadiran militer Amerika di Teluk untuk melindungi keamanan dan ladang minyak mereka. Kami tidak melihat alasan mengapa pasukan dan kontraktor Amerika harus terus memberikan layanan ini kepada negara-negara yang secara aktif bekerja melawan kami. Jika Arab Saudi dan UEA ingin membantu Putin, mereka harus meminta pembelaan darinya.Ketiga Demokrat berpendapat bahwa peningkatan harga minyak oleh OPEC+ “tampaknya dirancang untuk meningkatkan pendapatan ekspor minyak Rusia.” Mereka mendesak negara-negara Teluk untuk menunjukkan “kesediaan yang lebih besar” untuk bekerja dengan AS menuju “kekalahan agresi Rusia di Ukraina” jika mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan Washington.Menurut Gedung Putih, Presiden Joe Biden “kecewa dengan keputusan picik” OPEC+.Organisasi ini menyatukan sebagian besar negara kaya minyak dunia, termasuk negara-negara Arab di Timur Tengah, Iran, Rusia, Nigeria, Venezuela, dan Malaysia.Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman telah menepis tuduhan mempersenjatai harga minyak di tengah krisis energi.Para legislator Amerika mencatat bahwa sekitar 3.000 tentara AS ditempatkan di Arab Saudi, dan 2.000 di UEA, serta jet tempur F-35 dan “sistem senjata lain” yang dioperasikan oleh personel Amerika. Riyadh dan Abu Dhabi termasuk di antara sekutu kunci tradisional Washington di Timur Tengah.Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan pencegat rudal balistik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ke UEA dan sistem rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot ke Arab Saudi pada bulan Agustus.[IT/r]