Kapal Perang AS dan Inggris Mengadakan Latihan Drone Laut di Teluk Persia

IslamTimes - Pasukan angkatan laut Amerika dan Inggris telah melakukan latihan militer dan pengintaian di Teluk Persia yang melibatkan kapal nir awak Saildrone Explorer, Armada Kelima Angkatan Laut AS telah mengumumkan.

Dua kapal perang AS dan Inggris, serta tiga kapal nir awak (USV), ambil bagian dalam latihan perang satu hari yang diadakan pada hari Jumat di lepas pantai Bahrain, AP melaporkan.Sebagai bagian dari manuver, USV menangkap gambar diam target pelatihan dan meneruskannya ke kapal perang dan pusat komando Armada Kelima di Kerajaan Bahrain, tambah laporan itu, mengutip juru bicara Armada Kelima yang diidentifikasi sebagai Komandan Timothy Hawkins, mencatat bahwa foto-foto itu kemudian dianalisis dengan kecerdasan buatan.Perkembangan itu terjadi setelah Iran, yang menganggap kehadiran dan aktivitas pasukan angkatan laut AS di dekat pantainya sebagai ancaman keamanan utama, baru-baru ini menangkap dua USV Saildrone Explorer di Laut Merah pada awal September dan satu lagi di Teluk Persia pada Agustus.“Tujuan kami adalah jaringan sistem yang terdistribusi dan terintegrasi yang dioperasikan dengan mitra kami untuk secara signifikan memperluas seberapa jauh kami dapat melihat,” kata Wakil Laksamana Brad Cooper, komandan Komando Pusat Angkatan Laut AS, Armada Kelima AS dan Pasukan Maritim Gabungan, seperti dikutip dalam laporan.Cooper lebih lanjut memuji hasil dari latihan perang, dengan membual bahwa "kita telah mencapai lebih banyak hari ini daripada yang mungkin dibayangkan banyak orang ketika kita mulai."Menurut laporan itu, “drone Saildrone Explorer yang tersedia secara komersial bertenaga angin dan matahari dan dapat bertahan di laut untuk waktu yang lama,” menjadikannya “sangat menarik bagi Angkatan Laut AS” dalam memantau garis pantai sepanjang 8.000 kilometer yang membentang dari Suez. Terusan, melalui Laut Merah ke Laut Oman dan ke Teluk Persia.Hawkins juga menekankan, “Apa pun kekuatan yang Anda miliki, Anda tidak dapat menutupi semua itu. Anda harus melakukannya dengan cara bermitra dan cara yang inovatif.”Kantor berita Amerika lebih lanjut menyoroti pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut AS minggu ini yang memperingatkan bahwa mereka akan terus "beroperasi secara sah di perairan internasional dan melalui selat sesuai dengan hak dan kebebasan yang diakui secara internasional" dan bahwa setiap gangguan dengan perangkat keras "akan dianggap sebagai pelanggaran norma-norma hukum maritim internasional.”Militer AS telah menggunakan pernyataan serupa untuk membenarkan manuver provokatif kapal perangnya jauh dari perbatasannya, khususnya di Pasifik dan Asia Barat.Iran telah berulang kali menekankan bahwa keamanan Teluk Persia harus ditangani oleh negara-negara regional dan telah memperingatkan atau menggagalkan sejumlah tindakan provokatif dan misi mata-mata oleh pasukan militer AS yang beroperasi di wilayah tersebut.[IT/r]