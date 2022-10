NYT: Gedung Putih Mengubah Kebijakan Serangan Drone

IslamTimes - Pemerintahan Biden telah merevisi kebijakannya tentang serangan pesawat nirawak kontraterorisme di luar zona perang dalam upaya untuk meminimalkan korban, seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada New York Times pada hari Jumat (7/10), mengutip memo strategi rahasia yang ditandatangani oleh presiden.

Kebijakan baru tidak berlaku untuk operasi tempur di Irak dan Suriah, yang tetap digolongkan sebagai zona perang oleh pemerintah karena AS diduga masih memerangi sisa-sisa kelompok teror Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] di sana. . Namun, aturan baru akan membatasi tindakan AS di titik-titik panas seperti Yaman dan Pakistan, serta Afghanistan, di mana Washington secara resmi mengakhiri keterlibatannya tahun lalu tetapi tetap dilanda konflik.Di bawah kebijakan baru, persetujuan presiden akan diperlukan untuk menambahkan tersangka teroris ke daftar mereka yang dapat ditargetkan untuk dibunuh dari atas, dan setiap target tersebut harus dianggap sebagai "ancaman berkelanjutan dan segera bagi orang-orang AS," pejabat itu. dikatakan. “Serangan tanda tangan,” di mana seseorang dapat dibunuh dari jarak jauh hanya karena operator pesawat nirawak menganggap perilaku mereka menyerupai teroris, secara teknis dianggap terlarang, meskipun celah yang memungkinkan serangan “pertahanan diri” atas nama pasukan mitra tetap ada. membuka.Kebijakan yang direvisi mengembalikan persyaratan "hampir pasti" bahwa tidak ada warga sipil yang akan dirugikan dalam serangan, dilonggarkan di bawah pendahulu Biden, Donald Trump, dan mendorong penangkapan daripada pembunuhan jika memungkinkan. Selain itu, militer harus mendapatkan persetujuan dari kepala misi Departemen Luar Negeri di negara di mana mereka berencana untuk menyerang.Kebijakan tersebut seharusnya menyatakan bahwa AS akan menghormati hukum domestik dan internasional sehubungan dengan serangan pesawat tak berawaknya di negara lain, meskipun tidak berusaha menjelaskan bagaimana hal ini dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah suatu negara dan tidak adanya Dewan Keamanan PBB. resolusi tentang masalah ini, seperti di Suriah.Penasihat keamanan dalam negeri Liz Sherwood-Randall mengkonfirmasi adanya kebijakan baru, meskipun dia menolak untuk memberikan rincian apa pun kepada Times, hanya menyatakan bahwa itu mengarahkan pemerintah untuk “memenuhi standar presisi dan ketelitian tertinggi, termasuk untuk mengidentifikasi target yang tepat dan meminimalkan korban sipil.”Program drone AS terkenal dengan tingkat “kerusakan jaminan”. Dokumen rahasia yang bocor pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa sebanyak 90% dari mereka yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak bukanlah target yang dimaksudkan. Pembunuhan drone yang ditargetkan dimulai di bawah pemerintahan Bush setelah serangan teroris 11 September 2001 dan meningkat di bawah Barack Obama dan Donald Trump meskipun ada janji dari masing-masing untuk mengakhiri perang pemerintahan sebelumnya. Jumlah serangan yang dilakukan di bawah Biden tidak diketahui publik, karena Trump mengakhiri praktik pelaporan publik angka-angka tersebut.[IT/r]