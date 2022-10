Video: Sayyid Nasrallah; Hizbullah Tunggu Sikap Resmi, Pertahankan Kesiapan 

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengumumkan pada hari Selasa (11/12) bahwa Lebanon sebelum jam-jam yang menentukan sehubungan dengan kesepakatan demarkasi maritim, mengatakan Hizbullah akan menunggu sikap resmi oleh Presiden Lebanon Jenderal Michel Aoun.

“Hanya setelah perjanjian ditandatangani, kami dapat mengatakan bahwa kami memiliki kesepakatan,” kata Sayyid Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi yang disampaikan pada perayaan yang diadakan malam ini pada peringatan Maulid Nabi Muhammad (SAW) bersama dengan cucunya Imam Jaafar al -Shadiq (SAW) dan Pekan Persatuan Islam.Lebanon menerima proposal yang diperbarui oleh Utusan Energi AS Amos Hocshtein tentang kesepakatan yang akan datang tentang sengketa maritim dengan entitas Zionis. Kantor Pers Kepresidenan Lebanon mengumumkan pada hari Selasa (11/10) bahwa Wakil Ketua Elias Bou Saab menyerahkan kepada Presiden Michel Aoun proposal yang diselesaikan oleh Hochstein.“Berkenaan dengan file demarkasi, kami sebelum jam-jam yang menentukan, dan kami, sebagai orang Lebanon, sedang menunggu sikap resmi yang akan diumumkan oleh Presiden,” pemimpin Hizbullah mengumumkan, menambahkan “Kami akan menunggu sikap resmi dan hanya setelah perjanjian ditandatangani, kami dapat mengatakan bahwa kami memiliki kesepakatan. ”Sayyid Nasrallah mengatakan Zionis 'Israel' terbagi tajam dalam kesepakatan itu, bahkan di dalam "partai dan menteri yang sama di pemerintahan," dan bahwa tidak semua pihak Zionis Israel puas dengan kesepakatan tersebut. “Kami sedang menunggu posisi resmi pemerintah musuh dan yang penting adalah apa yang akan terjadi besok dalam pertemuan kabinet Israel. Kita semua menyaksikan pernyataan kontradiktif di entitas Zionis selama beberapa bulan terakhir dan ada keretakan di sana.”Perdana Menteri Zionis Israel Yair Lapid mengatakan pada hari Selasa (11/10) bahwa "kesepakatan bersejarah" telah dicapai mengenai sengketa maritim. Dia mengadakan pertemuan Kabinet Keamanan, diikuti oleh pertemuan kabinet umum pada hari Rabu untuk menyetujui kesepakatan itu, dan bahwa kesepakatan itu diharapkan akan diserahkan ke Knesset untuk ditinjau.“Saat Lebanon melihat delegasi pergi ke Naqoura di TV, kita harus tetap berhati-hati,” Sayyid Hasan memperingatkan, “Ketika pihak Lebanon mengumumkan persetujuan kesepakatan, maka kami menganggap bahwa segala sesuatunya telah selesai dan sampai saat itu kami harus tetap waspada. .”Sayyid Nasrallah menyerukan perhatian karena ada orang yang bisa berubah pikiran setiap saat. Dia menggambarkan negosiasi itu sulit, “Mencapai kesepakatan bukanlah tugas yang mudah.”Bou Saab, negosiator utama Lebanon dalam masalah kesepakatan maritim, mengatakan: “Untuk Lebanon, kesepakatan maritim telah diselesaikan,” mencatat bahwa mediator AS sedang menunggu tanggapan resmi dari Lebanon. Dia menekankan, dalam sambutannya yang dibawakan oleh Al-Manar, bahwa Lebanon akan memiliki sikap bersatu terhadap proposal terbaru Hochstein, mencatat bahwa “sejauh ini tidak ada modifikasi yang dilakukan pada proposal yang diperbarui.”Pemimpin Hizbullah menunjukkan bahwa Hizbullah hanya peduli dengan ekstraksi minyak dan gas dari perairan Lebanon dan sikapnya terhadap demarkasi diketahui. “Sejak awal kami mengatakan kami berdiri di belakang negara dalam masalah tuntutan Lebanon, dan saya selalu mengatakan kami ingin ‘makan anggur’ dan mengekstrak minyak,” kata Sekjen Hizbullah.“Kami tidak masalah ketika pejabat Libanon mengatakan bahwa kesepakatan itu memenuhi tuntutan Libanon. Seruan saya adalah bahwa setelah menerbitkan teks akhir, pemahaman ini harus didekati dengan semangat tanggung jawab nasional yang diperlukan untuk menilainya secara positif atau negatif dari penyelesaian,” kata Sayyid Nasrallah, memuji semangat kerja sama yang disaksikan di Lebanon. “Kami berada di hadapan pengalaman baru kerja sama antara pejabat negara yang disambut dengan dukungan rakyat. Lebanon akan dapat mencapai pencapaian besar ini pada saat tidak ada seorang pun yang peduli dengan hak-haknya.”“Di mana laut kita? Saya beri tahu Anda: Bagi kami, laut kami meluas ke Gaza, dan ketika Palestina dibebaskan, kami tidak akan berselisih dengan saudara-saudara Palestina kami tentang demarkasi perbatasan laut,” kata beliau.Sayyid Nasrallah mengatakan Hizbullah tidak perlu mengirim lebih banyak drone daripada yang sebelumnya dikirim ke lapangan Karish pada 5 Juli, karena “tujuannya adalah agar musuh memahami bahwa kami serius.”Dalam konteks ini, pemimpin Hizbullah memuji para pejuang perlawanan “yang pengorbanan dan upayanya selama bertahun-tahun membuahkan hasil dalam beberapa bulan,” menekankan bahwa perlawanan akan mempertahankan kesiapannya sampai perjanjian ditandatangani. “Kepada pejuang perlawanan saya katakan: Anda akan tetap pada kesiapan, kewaspadaan, dan tindakan Anda sampai kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa kesepakatan itu ditandatangani, dan setelah itu adalah hari lain,” kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa “ini adalah kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh sekte, partai politik atau wilayah tertentu; itu milik seluruh rakyat Lebanon, jadi harus didekati dengan semangat tanggung jawab,” dan melanjutkan, “Saya berjanji kepada Anda untuk bekerja sama dengan semua pilar negara.” “Kita harus mengambil manfaat dari pengalaman negara-negara yang memiliki dana berdaulat,” kata beliau, seraya menambahkan “kita semua harus mengimunisasi dana yang akan datang dari sumber daya gas.”Sekjen Hizbullah mengakhiri masalah kesepakatan demarkasi perbatasan laut dengan mengatakan: Malam ini, kami tidak akan mengeluarkan ancaman. Malam ini, hanya akan ada kegembiraan dan tepuk tangan.Mengenai masalah internal Lebanon, Sayyid Nasrallah mengatakan: “Pada file kepresidenan, saya tidak memiliki hal baru untuk ditambahkan mengenai masalah kepresidenan dan kami menyerukan pembentukan pemerintahan.” Dia menyayangkan bahwa para pejabat "bersikap panas dan dingin" dalam hal ini, terombang-ambing antara optimisme dan stagnasi dalam negosiasi.Adapun Yaman, pemimpin Hizbullah memuji Yaman atas perayaan besar yang diadakan di berbagai provinsi yang telah dilanda perang selama delapan tahun. “Orang-orang ini, yang menderita dari perang delapan tahun dan menderita banyak krisis kehidupan, berkumpul dalam sebuah adegan yang tiada duanya, kami membungkuk hormat.”Beralih ke tujuan Palestina, Sayyid Nasrallah memuji kekuatan perlawanan terbaru di Tepi Barat, dengan mengatakan: “Apa yang terjadi di Tepi Barat adalah perkusi bagi entitas Zionis dan semua kekuatan politiknya. Perlawanan hari ini di Tepi Barat membutuhkan semua cara politik, media dan solidaritas rakyat. Perlawanan di Tepi Barat mampu mengubah persamaan, harapan disematkan padanya.”Kota-kota Tepi Barat telah menyaksikan eskalasi operasi perlawanan yang signifikan akhir-akhir ini, terutama di Jenin dan Nablus, pada tingkat penembakan di pos pemeriksaan dan pemukim tentara Pendudukan dan melemparkan alat peledak dan pembakar, sebagai tanggapan atas kejahatan Israel di wilayah pendudukan,Sayyid Nasrallah juga memuji keputusan Hamas untuk memperkuat hubungan dengan Suriah sebagai keputusan yang berani, bijaksana dan rasional.[IT/r]