Pemerintah Israel Menyetujui Kesepakatan Maritim saat Lebanon Siap Mengumumkan Sikap Resmi

IslamTimes - Pemerintah Israel pada hari Rabu (12/10) menyetujui prinsip-prinsip perjanjian maritim tidak langsung dengan Lebanon dan proposal Perdana Menteri Yair Lapid untuk menyerahkan perjanjian kepada Knesset.

Para anggota pemerintah Zionis Israel “menyatakan dukungan untuk pentingnya dan kebutuhan saat ini dari perjanjian maritim dengan Lebanon,” sebuah pernyataan berbunyi.Optimisme menang pada hari Rabu mengenai pemahaman yang ditengahi AS tentang sengketa maritim antara Lebanon dan entitas Zionis.Di Beirut, media Lebanon melaporkan bahwa sikap resmi Lebanon sudah dibuat, sementara kabinet keamanan Israel akan bersidang di entitas Zionis untuk memberikan suara pada pelaksanaan kesepakatan.Kabinet politik dan keamanan Israel telah bersidang pada Rabu pagi untuk membahas kesepakatan itu sebelum pemungutan suara tingkat menteri mengenai rancangan akhir, Ynet melaporkan.Kabinet keamanan Israel menyerukan untuk menyetujui kesepakatan batas maritim sesegera mungkin.“Ada kepentingan dan urgensi dalam mencapai kesepakatan maritim antara Israel dan Lebanon saat ini. Anggota Kabinet Keamanan menyatakan dukungan untuk mempromosikan proses otorisasi di kabinet,” kata pernyataan dari kabinet keamanan seperti dikutip oleh The Jerusalem Post.Dari sana, kesepakatan itu berlanjut ke rapat kabinet penuh, dan akan diserahkan ke Knesset pada malam hari, kata outlet media Zionis Israel, seraya menambahkan bahwa kabinet penuh diperkirakan akan memutuskan apakah kesepakatan itu akan melalui pemungutan suara parlemen.Menurut Ketua parlemen Mickey Levy, sekretaris kabinet meminta Knesset untuk bertemu meskipun hari libur Yahudi "Sukkot" sedang berlangsung karena "pentingnya masalah ini." Anggota parlemen akan bertemu pada pukul 15:00 GMT, Ynet melaporkan, menambahkan bahwa terlepas dari rekomendasi Pembicara, anggota Knesset hanya akan meninjau ketentuan kesepakatan tetapi tidak akan memberikan suara untuk persetujuannya.Tak lama setelah PM Israel Yair Lapid mengumumkan 'kesepakatan bersejarah' tercapai pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Benny Gantz membela kesepakatan itu, mendorong kembali gagasan bahwa entitas Zionis telah bergegas untuk menyelesaikan kesepakatan karena ancaman dari Hizbullah.“Zionis Israel tidak dan tidak akan menyerah pada keamanan satu milimeter,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Kami bertekad bahwa perjanjian itu akan menjamin kepentingan keamanan Zionis Israel.”“Perjanjian itu terus berjalan meskipun ada ancaman dari organisasi teroris Hizbullah, yang mencoba menyabotase proses tersebut – dan bukan karena itu,” lanjutnya, seperti dikutip The Times of Israel.Sementara itu, pemimpin Oposisi Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kesepakatan perbatasan maritim baru adalah "penyerahan bersejarah" kepada Hizbullah."Ini bukan kesepakatan bersejarah, ini adalah penyerahan bersejarah," katanya dalam sebuah pernyataan. "Penjualan likuidasi oleh Lapid."“Selama lebih dari satu dekade, pemerintah yang saya pimpin tidak tunduk pada ancaman Nasrallah, dan kami tidak berperang. Dan kemudian datang Lapid. Dalam tiga bulan Lapid menyerah sepenuhnya pada semua tuntutan Hizbullah,” kata Netanyahu seperti dikutip The Times of Israel.Di sisi lain, Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan itu akan memungkinkan Lebanon untuk mengekstrak minyak dan gas."Penyelesaian kesepakatan demarkasi perbatasan laut selatan akan memungkinkan Lebanon untuk mengekstrak minyak dan gas, dan dengan demikian akan menyelamatkan negara dari jurang maut," kata Presiden Aoun seperti dikutip oleh National News Agency (NNA).Sementara itu, harian Lebanon Al-Akhbar melaporkan bahwa Utusan Energi AS Amos Hochstein (yang menengahi pembicaraan tidak langsung antara Lebanon dan entitas Zionis) memberi tahu para pejabat Lebanon bahwa Lapid yakin bahwa baik kabinet Israel maupun kabinet keamanan akan memberikan suara mendukung keputusan kesepakatan tersebut.Hochstein juga mengatakan kepada pihak-pihak terkait di Lebanon, menurut Al-AKhbar, bahwa pengumuman resmi dari kesepakatan oleh entitas Zionis akan dilakukan setelah kesepakatan antara pemerintah Israel dan Knesset akan dicapai pada beberapa tindakan terkait.Surat kabar Lebanon menambahkan bahwa Washington dan Tel Aviv setuju bahwa pemerintah Lapid menyetujui proposal terbaru Hochstein tentang kesepakatan itu, membuka jalan bagi Lebanon untuk mengumumkan persetujuannya melalui pesan atau pidato Presiden Michel Aoun pada hari Rabu atau Kamis.“Setelah itu, langkah-langkah di mana kesepakatan akan diumumkan secara resmi akan diambil. Perjanjian awal menunjukkan bahwa Lebanon dan entitas Zionis akan menandatangani versi terpisah dan akan mengirimkan salinannya ke Amerika Serikat dan PBB," lapor Al-Akhbar.Sebelumnya pada hari Selasa, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengumumkan bahwa Lebanon sebelum jam-jam yang menentukan sehubungan dengan kesepakatan demarkasi maritim, mengatakan Hizbullah akan menunggu sikap resmi oleh Presiden Lebanon Jenderal Michel Aoun.Dalam pidato yang disiarkan televisi melalui Al-Manar, Sayyid Nasrallah menyerukan perhatian di antara para pejuang perlawanan "karena ada orang-orang yang dapat berubah pikiran setiap saat.""Saat Lebanon melihat delegasi pergi ke Naqoura, maka kami menganggap semuanya sudah selesai dan sampai saat itu kami harus tetap waspada."