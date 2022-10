Kyiv Mendapat Tambahan Empat Sistem HIMARS dari AS

IslamTimes - Angkatan bersenjata Ukraina telah menerima tambahan empat sistem roket multi-peluncuran HIMARS buatan AS dari Amerika Serikat, kata Menteri Pertahanan Ukraina Alexey Reznikov.

“Empat HIMARS tambahan dari mitra kami telah tiba,” katanya di Twitter, Selasa (11/10). “Berita bagus menjelang Ramstein 6, ke mana saya akan pergi besok.”Pangkalan udara Ramstein di Jerman menjadi tuan rumah pertemuan yang disebut Grup Kontak Pertahanan Ukraina, untuk membahas pasokan senjata dan peralatan militer ke Kyiv.AS memberikan paket bantuan lain ke Ukraina dengan $ 1,1 miliar, yang mencakup 18 sistem roket peluncuran ganda HIMARS dan 150 kendaraan off-road lapis baja Humvee, antara lain, kata Pentagon dalam pernyataannya Rabu (12/10), TASS melaporkan.Paket tersebut juga mencakup 150 kendaraan penarik taktis, radar, dan peralatan pertahanan drone. Ini akan membawa total bantuan militer AS yang diberikan kepada Kyiv sejak awal operasi militer khusus menjadi lebih dari $16 miliar.Sementara itu, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pada awal pertemuan bilateralnya dengan Menteri Keuangan Ukraina Sergey Marchenko pada hari Selasa bahwa pemerintah AS akan segera mulai memberikan dukungan keuangan sebesar $4,5 miliar ke Ukraina dan berharap bahwa sekutunya juga akan mengintensifkan ekonomi mereka. bantuan ke Kiev.Departemen Keuangan AS mengutip Yellen yang mengatakan bahwa "dua minggu lalu, Kongres meloloskan $4,5 miliar dalam dukungan anggaran langsung untuk Ukraina" dan "Amerika Serikat akan mulai mengucurkan dana kepada pemerintah Ukraina dalam beberapa minggu mendatang."“Ini membawa total bantuan ekonomi Amerika Serikat ke Ukraina menjadi $ 13 miliar, semuanya dalam bentuk hibah,” tambahnya.“Kami menyerukan kepada mitra dan sekutu kami untuk bergabung dengan kami dengan segera menyalurkan komitmen mereka yang ada ke Ukraina dan dengan meningkatkan dalam berbuat lebih banyak, baik untuk membantu Ukraina melanjutkan layanan penting pemerintahnya dan untuk membantu Ukraina mulai membangun dan memulihkan diri,” AS resmi melanjutkan.Yellen juga menyebutkan kesediaannya “untuk lebih memahami prospek ekonomi Ukraina, kebutuhan pembiayaan Anda untuk tahun depan.”“Kami juga akan membahas cara-cara agar AS dan koalisi global kami dapat terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, keuangan publiknya, dan industri militernya,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS dan sekutu G7-nya akan “membangun kerja sama itu dengan batas harga kami untuk minyak Rusia.”.[IT/r]