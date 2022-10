Kenapa Pejabat Kunci Biden kembali Berdialog dengan Taliban?

Islam Times - Pada hari Sabtu, 8 Oktober, para pejabat Biden kembali melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Taliban. Ini adalah diskusi tatap muka pertama sejak pesawat tak berawak AS meluncurkan rudal yang membunuh Ayman al Zawahiri, pemimpin nomor satu al Qaeda yang diberikan akomodasi Bintang Lima oleh Taliban di Kabul.

Eurasia Review pada hari Rabu menurunkan artikel yang mencoba membuka alasan di balik dialog tersebut.Sudah menjadi kebiasaan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan tim diplomatiknya untuk mengadakan pembicaraan tanpa hasil dengan musuh-musuh Amerika – misalnya, ia terlibat dengan Rusia selama berbulan-bulan hingga saat Kremlin meluncurkan invasi ke Ukraina. Jadi bukan hal yang aneh jika Foggy Bottom akan memperluas cabang zaitun ke rezim brutal di Afghanistan.“David Cohen, wakil direktur CIA, dan Tom West, seorang negosiator Departemen Luar Negeri, bertemu dengan delegasi yang dipimpin oleh Abdul Haq Wasiq, kepala intelijen Taliban, di Doha, Qatar selama akhir pekan, menurut beberapa laporan,” Emily Jacobs menulis di Washington Examiner.Selain itu, Jacobs melaporkan bahwa AS telah melakukan negosiasi yang sedang berlangsung tetapi memutuskan pembicaraan dengan penguasa Afghanistan untuk menyediakan tempat berlindung bagi al Zawahiri, perencana utama serangan 9/11 di Amerika. Perlu juga diingat bahwa bagian dari perjanjian yang dibuat oleh negosiator mantan Presiden Trump adalah jaminan Taliban bahwa mereka tidak akan menampung teroris.“Menurut pejabat AS, pemimpin al-Qaeda telah tinggal di rumah seorang pembantu Sirajuddin Haqqani, wakil tertinggi pemimpin tertinggi Taliban Mullah Haibatallah Akhundzada, selama berbulan-bulan,” koresponden Fox News Jennifer Griffin dan Andrew Mark Miller melaporkan.Orang bisa berargumen bahwa tingkat pembicaraan berada di tingkat yang lebih rendah, tetapi seringkali musuh hanya melihat kesediaan untuk datang ke meja perundingan. Dan terlalu sering, Taliban memandang pembicaraan semacam itu sebagai kelemahan. Mengapa tidak? Negara paling kuat di dunia ingin duduk bersama organisasi teroris yang baru setahun lalu mempermalukan dan mengusir AS dari Afghanistan, yang sekarang dikuasainya.Dalam sebuah wawancara dengan Lawrence Jones di Fox News 'Cross Country, pensiunan brigadir jenderal Angkatan Darat AS, pilihan mantan Presiden Trump untuk wakil menteri pertahanan untuk kebijakan, dan penulis Chasing the Lion, Anthony Tata, menjawab beberapa pertanyaan yang sama.Dia berkata, “Amerika Serikat terus bernegosiasi dengan Taliban adalah hal tidak masuk akal dalam pandangan saya. Perjanjian Doha yang ditandatangani beberapa tahun lalu selama pemerintahan Trump yang memulai penarikan pasukan asing dari Afghanistan adalah perjanjian yang baik dan dieksekusi dengan buruk oleh pemerintahan Biden sekitar setahun yang lalu. Apa yang kita miliki sekarang bukanlah kesepakatan nyata karena mereka [Taliban] tidak mematuhi kesepakatan itu. Seperti yang Anda katakan [mereka] menyembunyikan teroris.”Tata menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan nyata Amerika di Afghanistan, atau Imarah Islam Afghanistan (IEA), seperti yang sekarang disebut pemerintah Taliban sebagai negara. Selanjutnya, Taliban memiliki sisa-sisa ISIS di wilayah yang disebut ISIS Khorasan. ISIS-K tidak henti-hentinya menyerang masjid-masjid Afghanistan dan pasukan Taliban. Harus diingat bahwa ISIS-K melakukan bom bunuh diri di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, menewaskan 13 tentara Amerika dan warga Afghanistan yang tak terhitung jumlahnya.Tidak ada alasan bagi AS untuk percaya bahwa teroris Taliban akan tiba-tiba menjadi warga dunia yang baik ketika banyak bukti menunjukkan sebaliknya. Dengan pengaruh yang signifikan atas pemerintah IEA yang kekurangan uang, AS memegang sekitar $3 miliar dana milik mantan pemerintah Afghanistan. Taliban sangat membutuhkan uang itu.Negosiator Taliban harus memahami setiap pembicaraan substantif adalah jalan dua arah dan pemerintahan Biden tidak akan bergerak untuk membantu IEA tanpa quid pro quo (pertukaran barang atau jasa, yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya) yang dapat dibuktikan. Menghentikan pembunuhan dan perlakuan brutal terhadap perempuan dan mantan pemimpin pemerintah, polisi, dan pasukan keamanan akan menjadi langkah awal.Kemudian upaya serius dengan bukti yang meyakinkan bahwa Taliban sedang mencari-cari organisasi teroris dan menyangkal suaka mereka juga akan persuasif. Tetapi AS harus mendapatkan sesuatu yang diinginkannya sebelum memberikan bantuan apa pun. Begitulah cara mencapai kesepakatan yang sah dan dapat ditegakkan.[IT/AR]